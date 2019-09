Blick hinter die Kulissen bei 380 Denkmalen in ganz Brandenburg

Brandenburg(Bundesland). Eine Veranstaltung, die vor zehn Jahren erstmals auf der Insel in Eisenhüttenstadt stattfand, wird am 14. September zu neuem Leben erweckt: Mit der ersten Licht-Traum-Nacht „Traumzeit“ erstrahlt das Kloster Neuzelle im Seenland Oder-Spree in magischem Licht.

Das Hotel Sonnidyll im Havelland bietet einen ganz besonderen Service: Nämlich Sterne gucken im Sterneanhänger, windgeschützt und sehr bequem. Sternenfreunde und Hobbyastronomen können hier im Sternenpark Westhavelland Himmelskörper sehen, wie an kaum einem anderen Ort. „Angeln ist fast so cool wie Skateboardfahren“ – das sagt Florian Läufer, er ist Fotograf UND Angler. Für den neuen Angelführer des Tourismusverband Seenland Oder-Spree hat er fotografiert und das Revier beschrieben. Im Herbst 2019 eröffnet in Neuendorf am See, im Unterspreewald, die weitläufige Ferienanlage Das Seedorf. Das Feriendorf der mittleren Kategorie, für das bestehende Anlagen derzeit aufwändig renoviert werden, befindet sich auf einem rund 50.000 Quadratmeter großen Grundstück im Bereich des UNESCO Biosphärenreservats Spreewald.

Wo bitte geht’s nach Croustillier? Ist das nicht ein Ort in Frankreich? Weit gefehlt, das Dorf liegt am äußersten Rand Brandenburgs im Oderbruch. Nicht weit von dort steht die wohl kleinste Galerie der Welt oder man begegnet Pyramiden am Wegesrand. Und in Brandenburg kann man sogar ein „Turm-Diplom“ machen oder besondere Mühlen bestaunen. Diese und weitere kleine Fundstücke haben wir zusammengetragen – für den nächsten, etwas anderen Ausflug nach Brandenburg.