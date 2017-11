BITel mit neuer Ausstellung im Jahnplatz Nr.5

Neues TV-Angebot live erleben Bielefeld. Fernsehen ganz leicht über das Internet gucken – ob auf dem Fernseher oder Tablet. Das alles ist mit BITel TV möglich. Damit bietet der regionale Telekommunikationsanbieter alle modernen Möglichkeiten, wie das Anhalten von Filmen oder Anschauen bestimmter Inhalte zum selbst festgelegten Zeitpunkt. Wer sich damit erst einmal in einer angenehmen Wohnzimmeratmosphäre auseinandersetzen möchte, kann das ab Samstag, 4. November im Kundenzentrum der Stadtwerke Bielefeld „Jahnplatz Nr. 5“ tun. In Wohnzimmer-Atmosphäre fernsehen

Eine gemütliche Couch lädt zum Fernsehen ein, auf der man sich durch das Menü von BITel-TV-Home klicken kann. Außerdem wird erklärt wie die dazugehörige Setup Box funktioniert und angeschlossen werden kann. An einer Tablet-Station können sich Interessierte außerdem durch die BITel-TV-App klicken und erleben, welchen Komfort das Fernsehen auf Tablet und Handy mit sich bringt. Noch bis einschließlich 26. November können sich Interessierte vor Ort mit der Technik vertraut machen und sich direkt beraten lassen, welche Möglichkeiten sie für ihr zu Hause ausschöpfen können.

20 Jahre BITel – eine Erfolgsgeschichte

Als Telekommunikationspartner für Privat- und Geschäftskunden ist die BITel in der Region etabliert. Im Mai vor 20 Jahren, wurde die BITel als Telekommunikationsunternehmen der Stadtwerke Bielefeld und Gütersloh gegründet.

Die BITel ist heute in den Geschäftsfeldern Internet, Telefonie, und Vernetzung aktiv. Außerdem betreibt sie ein Rechenzentrum, in das Unternehmen zur Sicherung ihrer Daten Server-, Speicher-oder Backup-Systeme auslagern können. Die BITel ist in diesen Gebieten tätig: Bielefeld, Gütersloh, Halle/Westf., Werther, Steinhagen, Verl, Oerlinghausen und Rietberg-Varensell. Dort plant, implementiert und betreibt die BITel Netze für die gesamte Sprach- und Datenkommunikation.

Im Gegensatz zu vielen anderen Regional- oder Citycarriern, die mit der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes entstanden, konnte sich die BITel bis heute am Markt behaupten. Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass die Verantwortlichen von Anfang an auf den Auf- und Ausbau einer eigenen Infrastruktur gesetzt haben, im Besonderen auf die Glasfasertechnologie.