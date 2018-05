BITel informiert umfassend zum Glasfaser-Ausbau

Bielefeld. Alle interessierten Bielefelder können sich ab sofort im Kun- denzentrum der Stadtwerke Bielefeld Gruppe in einer Ausstel- lung über den Glasfaserausbau informieren. Aktuell arbeitet die BITel in einem ersten Schritt an der Erschließung eines Gebie- tes in Sudbrack – in den kommenden zehn Jahren soll ganz Bielefeld mit schnellem Internet ausgestattet werden. Im Jahnplatz Nr. 5 erfahren Interessierte alles über die aktuel- len Ausbaupläne und können sich zum Beispiel technische In- formationen zur Glasfaserinstallation und Beispiele für den Einsatz eines schnellen Internetanschlusses in den eigenen vier Wänden zeigen lassen. Highlights sind ein Glasfaserkabel zum Anfassen und eine Technikwand mit echter Hardware, die in angeschlossenen Häusern verbaut wird.

Schneller Zugriff auf wichtige Informationen

Umfangreiche Informationen zum Thema Breitbandausbau fin- den sich auf der neuen Internetseite www.bitel.de. Der Auftritt wurde komplett überarbeitet und präsentiert sich jetzt in mo- dernem und für mobile Endgeräte optimiertem Design.

Neu für Privatkunden ist zum Beispiel der Verfügbarkeits- Check. „Damit kann jetzt jeder schnell prüfen, welche Band- breite an seinem Wohnort schon heute möglich ist. Übersichtli- che Darstellungen und praktische Filterfunktionen zeigen dann, ob es ein passendes BITel-Produkt für die jeweilige Adresse gibt“, sagt Andreas Niehaus, BITel-Vertriebsleiter. Auch für Geschäftskunden gibt es – je nach Unternehmensgröße – praktische Schnelleinstiege, die zu geeigneten Lösungen füh- ren.