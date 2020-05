Bildungsbüro Kind & Ko zeigt Unterstützungsangebote

Paderborn. Besonders Familien stehen in der aktuellen Zeit vor großen Herausforderungen. Wie gestaltet man den Alltag mit Kindern, wenn die Kita und die Schule geschlossen oder nur teilweise geöffnet sind? Wie können gemeinsam Regeln aufgestellt werden, wenn Kinderbetreuung und Homeoffice vereinbart werden müssen? Wo kann man sich mit all den Fragen eigentlich melden? Und wie erreicht man momentan überhaupt jemanden?

Um den Familien in der Stadt Paderborn den Überblick zu aktuellen Hilfs- und Unterstützungsangeboten zu erleichtern, wurde gemeinsam mit den Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartnern des Bildungsbüros Kind & Ko der Stadt Paderborn das Profil „Aktuelle Unterstützungsangebote in der Stadt Paderborn in Zeiten der Corona-Pandemie“ erarbeitet. Dieses legt die aktuelle Angebotsvielfalt und Erreichbarkeit von regionalen und überregionalen Unterstützungsangeboten für Familien zu den Themen Gesundheit, Bildung, Beratung und Unterstützung sowie Angebote für Kinder & Jugendliche dar.

Weiterhin enthält das Profil Informationen, welche Unterstützungsangebote den Familien derzeit zur Verfügung gestellt werden können und bietet einen schnellen Überblick, wann und wie die einzelnen Institutionen derzeit erreichbar sind. Es steht allen Familien zum Download als PDF-Dokument auf der Internetseite des Bildungsbüros Kind & Ko der Stadt Paderborn zur Verfügung und wird regelmäßig angepasst, aktualisiert und erweitert.

Jeder und jede, der beziehungsweise die weitere, noch nicht aufgeführte Unterstützungsangebote für Paderborner Familien kennt, kann sich mit dem Bildungsbüro in Verbindung setzen und sich somit an dem Profil beteiligen. Für weitere Informationen steht das Bildungsbüro der Stadt Paderborn zur Verfügung, über die Homepage www.kindundko-paderborn.de oder unter Tel. 05251 8811576.