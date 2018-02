Bilderbuch-Sonntag in Minden

Bilderbuch-Sonntag in der Mindener Stadtbibliothek

Minden. Es ist bereits ein guter Brauch: Alle zwei Jahre veranstaltet die Stadtbibliothek Minden einen Bilderbuch-Sonntag, den Familien mit Kindern im Kindergartenalter nicht verpassen sollten. Am 11. März lädt die Stadtbibliothek (Königswall 99, 32423 Minden) wieder zum großen Bilderbuch-Tag ein. Von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr erwartet die großen und kleinen Besucher*innen ein abwechslungsreiches Programm.

„Digitale Welten entdecken“ ist das Motto an diesem Nachmittag. Bei verschiedenen Mitmach-Aktionen wie dem Bilderbuchkino, dem Bastelspaß, der Tonie-Hörstation und der Tonie-Kreativwerkstatt können die Kleinsten aktiv dabei sein. Präsentiert werden auch Bilderbuch-Apps und eine BIPARCOURS-Rallye, bei der gemeinsam mit Mama oder Papa die Bibliothek erobert werden kann. Eine große Auswahl an neuen Bilderbüchern wird präsentiert und soll zum Vorlesen, Entdecken und Erzählen anregen. Mitmachen, Schauen, Stöbern ist angesagt. Erholen können sich Eltern und Kinder bei Kaffee und Kuchen in der Cafeteria.