Bilderabend im Stadtarchiv

Lemgo. Das Stadtarchiv Lemgo bietet am Freitag (13. April 2018) um 20 Uhr in Kooperation mit der VHS Detmold-Lemgo wieder einen Bilderabend an. Schwerpunkte werden diesmal bekannte und unbekannte Fotoaufnahmen aus den Fotoarchiven Ohle und Rottmann sein.

Das Stadtarchiv verwahrt umfangreiche Fotobestände, die die Geschichte der Stadt und ihrer Ortsteile dokumentieren. Neben Häuseransichten aus verschiedenen Jahrzehnten sind auch Ereignisse und Personen abgebildet. Dabei können Sie selbst noch mitwirken, denn längst nicht alle Motive und Personen sind bestimmt oder datiert. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Veranstaltungsort ist das Stadtarchiv Lemgo, Rampendal 20 a (hinter der Sparkasse).