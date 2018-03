Bilanzsumme der Volksbank Halle erstmals über 500 Millionen Euro

Firmenkundengeschäft

Die Position der Volksbank als wichtiger Partner des Mittelstands belegt das starke Plus bei Krediten für Firmenkunden. Hier wurden 25,6 Mio. Euro an neuen Krediten vergeben. Zudem wurden aus dem Firmenkundenbereich zahlreiche größere Immobilieninvestitionen begleitet. „Die Investitionsbereitschaft unserer Firmenkunden hält unvermindert an“, so Dennis Blomeyer, Prokurist und Leiter der Firmenkundenberatung, der mit seinem Team im vergangenen Jahr 230 Unternehmerdialoge geführt hat und neun Existenzgründungen begleitet hat. „Unser Plus ist die Beratungsqualität, unsere Nähe zum Kunden und unsere kurzen Entscheidungswege bei der Bewilligung von Krediten“, sagt Blomeyer. Auch bei größeren Investitionen sei die Volksbank erster Ansprechpartner. „Aufgrund unserer Eigenkapitalstärke könnten wir bis zu 11,8 Millionen Euro an einen einzelnen Kreditnehmer aus eigenen Mitteln vergeben“, sagt Vorstand Harald Herkströter.

Im Sinne ihrer Kunden schöpft die Volksbank konsequent Fördermöglichkeiten aus, sodass insgesamt 15,1 Millionen Euro an sogenannten Programmkrediten vergeben wurden. Erneut wurde die Volksbank Halle im Jahr 2017 als „Beste Fördermittelbank“ von der DZ Bank ausgezeichnet. Sehr erfolgreich verlief auch die Kooperation mit der R+V Versicherung im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge. „Hier konnten wir viele heimische Unternehmen und deren Mitarbeiter von unseren Leistungen im genossenschaftlichen Verbund überzeugen“, so Blomeyer.

Einlagen

Trotz der Niedrigzinsphase wächst auch das klassische Einlagengeschäft moderat. Die Kundeneinlagen stiegen um 1,3 Prozent auf 348 Mio. Euro. „Wir konnten unsere Kunden im anspruchsvollen Niedrigzinsumfeld gut und nachhaltig beraten und durch gezielte Umschichtungen von den Sichteinlagen zu den Spar- und Termineinlagen drohende Negativzinsen vermeiden“, so Harald Herkströter. Grundsätzlich bleibe das Sparen für die Kunden die wichtigste Form der Vorsorge. „Im Zuge unserer ganzheitlichen Betreuungsphilosophie raten wir dabei zu einer ausgewogenen Vermögensstruktur, zu der heute auch Wertpapiere gehören“, so Herkströter.

Wertpapiergeschäft

Im Wertpapiergeschäft hat die Volksbank Halle/Westf. eG im Jahr 2017 insgesamt 135,5 Millionen Euro für ihre Kunden betreut – ein Wachstum um 8 Prozent. „Ein strukturierter Vermögensaufbau wird für unsere Mitglieder und Kunden immer wichtiger, um positive Renditen zu erzielen“, sagt Prokurist Thomas Stumpe, Leiter der Vermögensberatung. Dank innovativer und individuell abgestimmter Anlagelösungen konnten 200 neue Depots eröffnet werden. „Wir verwalten auch Depots in Millionenhöhe und bieten das gleiche Leistungsspektrum wie eine Vermögensverwaltung“, so Stumpe. Für das Jahr 2018 stehe neben der Einführung eines eigenen Fonds auch das Thema RoboAdvising auf der Agenda. „Wir werden im Laufe des Jahres einen vollautomatisierten Anlageassistenten einführen, der das Wertpapiergeschäft für neue Zielgruppen öffnen soll“, so Stumpe.

Immobilien

Die Volksbank-Tochter IVB Immobilien GmbH profitiert vom anhaltenden Trend zum Eigenheim. Mit 53 vermarkteten Objekten in 2017 konnten die erfolgreichen Vorjahre nochmals bestätigt werden, so Prokurist Wolfgang Tiekötter. Der Gesamtumsatz betrug 9,1 Millionen Euro. Tiekötter erwartet auch für 2018 aufgrund der hohen Nachfrage und des Mangels an neuen Angeboten einen sehr lebhaften Immobilienmarkt: „Besonders stark nachgefragt sind Immobilien in zentralen Stadtlagen von Halle, Werther, Borgholzhausen und Dissen sowie zeitgemäße Mehrfamilienhäuser und Gewerbeimmobilien als Kapitalanlage.“

Mitglieder, Kunden und Beschäftigte

Knapp 25.000 Kunden zählte die Volksbank Halle/Westf. eG zum Stichtag 31. Dezember. 13.479 von ihnen sind gleichzeitig Mitglied des genossenschaftlichen Instituts (+4,2 Prozent) – bei 832 Neueintritten in 2017. Damit sind gut 55 Prozent aller Kunden gleichzeitig Mitglied. Einen Zuwachs von 23 Prozent verzeichnet die Volksbank bei den Geschäftsguthaben, die auf 6,4 Millionen Euro gewachsen sind. Rainer Peters: „Anlässlich unseres 130-jährigen Bestehens haben wir unseren Mitgliedern in 2017 die Möglichkeit geboten, einen zusätzlichen Geschäftsanteil zu zeichnen. Dadurch konnten wir unser Eigenkapital um 1,2 Millionen Euro stärken. Ein toller Erfolg und ein echter Vertrauensbeweis unserer Mitglieder.“ Die Zahl der Beschäftigten blieb nahezu unverändert und betrug zum Ende des Geschäftsjahres 109, davon 2 Vorstände, 4 Prokuristen, 77 Vollzeitkräfte, 16 Teilzeitkräfte und 10 Auszubildende.