Bierselige Erlebnisse in der Wewelsburg

Paderborn. Die derzeit in der Wewelsburg laufende Sonderausstellung „Wir machen ein Fass auf! Bier brauen und trinken im Paderborner Land“ thematisiert die Geschichte des Gerstensaftes in all ihren Facetten. Fehlen dürfen da nicht Anekdoten rund ums Bier und Abenteuer der Biertrinkenden. Geschichtenerzähler Lothar Schröer erzählt als „Johannes Gambrius“ in der Schänke „Zur Wewelsburg“ „bierselige Erlebnisse“ am Freitag, 8. Juni, um 19 Uhr in der Wewelsburg. Begleitet wird er musikalisch von den „Rattenfängern“.

Der Geschichteabend ist für Erwachsene. Kartenreservierung unter 02955 7622-0

Eintritt: Erwachsene 5 €, ermäßigt 3 €, kostenfrei mit Jahreskarte

Die Sonderausstellung „Wir machen ein Fass auf! Bier brauen und Trinken im Paderborner Land“ ist an diesem Abend bis 18.45 Uhr geöffnet. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 2. September im Burgsaal der Wewelsburg.

Mehr Infos: www.wewelsburg.de.

Foto: Kreismuseum Wewelsburg