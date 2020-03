Bielefelder Wertstoffhöfe bleiben weiterhin geschlossen

Bielefeld. Die Schließung der Wertstoffhöfe in den Nachbarkommunen mit der Folge des Ausweichens auf die Bielefelder Wertstoffhöfe und die vermehrten Garten- und Aufräumarbeiten der Bielefelder*innen haben am Montag zu unhaltbaren Zuständen auf den Wertstoffhöfen geführt. Der Rückstau beim Wertstoffhof Mitte auf die Herforder Straße und die damit verbundene Verkehrsgefährdung war in Absprache mit der Polizei nicht mehr zu tolerieren. Auch mit Blick auf die Ansteckungs- und Verbreitungsgefahr bei der sehr großen Zahl von Anliefernden widersprach der weitere Betrieb der Wertstoffhöfe allen Empfehlungen der Experten. Die drei Bielefelder Wertstoffhöfe bleiben daher weiterhin geschlossen. Der Umweltbetrieb bietet jedoch den Bielefelder Bürgern für Notfälle einen Terminservice an. Falls in Einzelfällen über den üblicherweise anfallenden „Hausmüll“ (Restmüll, Wertstoffe und Verpackungen, Kartons und Papier, Bio- und Gartenabfälle) hinaus Müll oder Wertstoffe entsorgt werden müssen, kann unter der E-Mail-Adresse Die Schließung der Wertstoffhöfe in den Nachbarkommunen mit der Folge des Ausweichens auf die Bielefelder Wertstoffhöfe und die vermehrten Garten- und Aufräumarbeiten der Bielefelder*innen haben am Montag zu unhaltbaren Zuständen auf den Wertstoffhöfen geführt. Der Rückstau beim Wertstoffhof Mitte auf die Herforder Straße und die damit verbundene Verkehrsgefährdung war in Absprache mit der Polizei nicht mehr zu tolerieren. Auch mit Blick auf die Ansteckungs- und Verbreitungsgefahr bei der sehr großen Zahl von Anliefernden widersprach der weitere Betrieb der Wertstoffhöfe allen Empfehlungen der Experten. Die drei Bielefelder Wertstoffhöfe bleiben daher weiterhin geschlossen. Der Umweltbetrieb bietet jedoch den Bielefelder Bürgern für Notfälle einen Terminservice an. Falls in Einzelfällen über den üblicherweise anfallenden „Hausmüll“ (Restmüll, Wertstoffe und Verpackungen, Kartons und Papier, Bio- und Gartenabfälle) hinaus Müll oder Wertstoffe entsorgt werden müssen, kann unter der E-Mail-Adresse wertstoffhof@bielefeld.de

Mit Angabe des Namens, der Adresse und der Telefonnummer der bzw. des Anliefernden sowie des KFZ-Kennzeichens des Fahrzeugs, das zur Anlieferung genutzt wird formlos ein Abgabetermin beantragt werden. In diesem Antrag muss begründet werden, warum ein Notfall vorliegt und die Art und Menge der Abfälle angegeben werden. Der Umweltbetrieb entscheidet im Einzelfall, ob tatsächlich ein Notfall besteht und schlägt dann per E-Mail einen Abgabetermin vor. In diesen Notfällen darf die Anlieferung mit maximal 2 Personen erfolgen. Die Gebühr ist grundsätzlich bargeldlos (mit EC Karte) zu entrichten.