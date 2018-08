Bielefelder Songnächte 2018/19

Bielefeld. Interkulturell, facettenreich und stimmungsvoll – so gehen die Bielefelder Songnächte in eine neue Saison! BITel, Kulturamt und NewTone zeigen in sechs Konzerten die unterschiedlichen Stile und Farben des Singer-Songwritings.

Dass Traurigkeit und Melancholie nicht nur etwas Negatives sind, beweist Scott Matthew bei jedem seiner Konzerte aufs Neue. Er eröffnet die Konzertreihe am 24. Oktober in der Hechelei. Der Australier mit Wahlheimat New York komponiert wohl die schönsten melancholischen Songs der Welt – mit einem Bein in der unglücklichen Kindheit, mit dem anderen im Alleinsein des Jetzt – verpackt er seine Emotionen in leuchtende Melodien, die einem das Herz abwechselnd zuschnüren und aufsprengen.

Fox and Bones bezeichnen sich selbst als die fiktive, moderne und musikalische Reinkarnation von Bonnie und Clyde. Sie spielen am 8. November im Tor 6 Theaterhaus. Herzerwärmende Melodien und der unverwechselbare zweistimmige Gesang sind das Markenzeichen des international tourenden Folk-Duos aus Portland/Oregan.

Besonders außergewöhnlich und stimmungsvoll wird es am 19. November mit dem Duo Yuma in der Süsterkirche. Mit Folk, Blues, Alternative Rock und zweistimmigem, poetischen Gesang im tunesischen Dialekt Daja erschaffen sie ein ganz eigenes musikalisches Universum – emotional und zugleich kraftvoll in seiner Einfachheit und Ehrlichkeit.

Leidenschaft und pure Emotionen bringt Elif am 6. Februar auf die Bühne der Rudolf-Oetker-Halle. Mit einer einzigartigen Stimme – zerbrechlich zart und zugleich kraftvoll und mitreißend – und den unverstellten, ehrlichen Texten zieht sie ihre ZuhörerInnen ohne Umwege in ihren Bann. Im Rahmen der Bielefelder Songnächte wird sie ein einmaliges Akustikkonzert geben: bunt, lebendig und mit orientalischem Flair.

Poppig und gefühlvoll wird es mit Michael Schulte am 1. März in der Rudolf-Oetker-Halle . Der Erfolgreiche Hit »You Let Me Walk Alone« geht nicht nur ins Ohr, sondern vor allem tief ins Herz. Ob solo/akustisch oder mit Band, er zieht das Publikum mit seiner Live – Performance immer wieder aufs Neue in seinen ​Bann. 2018 nahm Michael Schulte für Deutschland am Eurovision Song Contest teil, wo er einen unglaublichen vierten Platz belegte.

Fortuna Ehrenfeld sorgt am 15. März im Nr.z.P. für einen rockigen – und ein bisschen ›dreckigen‹ – Abschluss der Bielefelder Songnächte 2018/19! Martin Bechler, der Kopf hinter Fortuna Ehrenfeld, ist Multiinstrumentalist und wohl einer der eindrucksvollsten deutschen Texter derzeit. Er macht leicht verquere Popmusik für Erwachsene – eigenwillig, verrückt und unglaublich cool!

Die BITel, das Kulturamt und NewTone freuen sich auf große Stimmen und viel Gefühl in der Rudolf-Oetker-Halle, im Tor 6 Theaterhaus, in der Hechelei und erstmalig auch im Nr.z.P. und in der Süsterkirche.

Verlosung

Auch in diesem Jahr werden vor Beginn der Bielefelder Songnächte zu jeder Veranstaltung jeweils 2 Karten verlost. Für die Teilnahme bitte bis zum 10.10.2018 eine E-Mail mit dem Kennwort Songnächte 2018-19 an: marketing@bitel.de schicken. Die eigene Adresse und die Angabe, welches Konzert es sein soll, sind ebenfalls wichtig für die Teilnahme am Gewinnspiel. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es erfolgt keine Barauszahlung. Das Los entscheidet, die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

BITel, Kulturamt und NewTone wünschen allen TeilnehmerInnen viel Glück!

