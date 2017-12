Bielefelder Kongressbotschafter geehrt

Bielefeld. Für ihr besonderes Engagement für den Tagungs-Standort Bielefeld hat das Branchennetzwerk „Bielefeld Convention“ jetzt zwei Institutionen gewürdigt. Die Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen mbH (BGW) und Personaldienstleister Piening GmbH wurden als Kongressbotschafter 2017 ausgezeichnet. Diese Ehrung wurde nach 2015 und 2016 nun zum dritten Mal verliehen.

Sabine Kubitza, Geschäftsführerin der BGW, und Holger Piening, geschäftsführender Gesellschafter der Piening GmbH, nahmen während des Branchentreffs „MeinEVENT Bielefeld“ im Légère Hotel die Auszeichnung entgegen. Die BGW richtet unter anderem jährlich die Stadtentwicklungstage in der Stadthalle Bielefeld aus. Die 13. Auflage des Kongresses ist für den 20. Juni 2018 unter dem Titel „Heimat Bauen“ bereits in Planung. Die Stadtentwicklungstage finden in Fachkreisen bundesweit Beachtung – auch dank prominenter Referenten wie Heiner Geißler (2007), Sascha Lobo (2013) oder Dunja Hayali (2016). Auch die Piening GmbH sorgt mit zahlreichen Firmenveranstaltungen für ihre Mitarbeiter aus ganz Deutschland für hohe Übernachtungszahlen und für die Belebung des Bielefelder Eventmarkts – am Sitz der Firmenzentrale. Piening ist bundesweit mit rund 7.500 Mitarbeitern an mehr als 70 Standorten vertreten

Besucher von Tagungen und Messen in Bielefeld generieren jedes Jahr Millionenumsätze. Bei „MeinEVENT Bielefeld“ nutzten rund 100 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Hochschule die Gelegenheit, sich zum Tagungsstandort zu informieren und auszutauschen. Eingeladen hatte die 1997 gegründete Standortinitiative „Bielefeld Convention“. Zu diesem Netzwerk gehören:

• Kongress- und Eventzentrum Stadthalle Bielefeld

• Ravensberger Park

• Ringlokschuppen

• Bielefelder Hof

• Golden Tulip Bielefeld City

• Mercure Hotel Bielefeld Johannisberg

• Gastico Bielefeld

• Lenkwerk Bielefeld

• Légère Hotel Bielefeld

• Rosendahl Catering & Event

• Bielefeld Marketing

Das Kongressbüro von Bielefeld Marketing fungiert als zentraler Ansprech- und Servicepartner in allen Fragen rund um Tagungen und Kongresse. Weitere Informationen unter www.bielefeld-convention.de