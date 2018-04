Bielefelder Kochquintett lädt zum Frühjahrsdinner

Bielefeld. Im zauberhaften Ambiente des Casino Sieker findet am Dienstag, den 17. April 2018, ein ganz besonderes kulinarisches Event statt: Die fünf Top-Küchenchefs des Bielefelder Kochquintetts laden zu ihrem ersten gemeinsamen Dinner.

Von Mai bis September 2017 luden die Spitzenköche Hajdin Nimani (Restaurant Klötzers), Silvio Eberlein (Gasthaus Buschkamp), Bernhard Grubmüller (Tomatissimo), Rafael Kucharski (GeistReich) und Patrick Büscher (Restaurant Büschers) erstmals zur kulinarischen Rundreise durch Bielefeld. Unter dem Motto „5 Restaurants – 5 Menüs – 5 Monate“ boten sie im monatlichen Wechsel jeweils ein exklusives, mehrgängiges Menü inklusive Weinbegleitung an. So konnten die Bielefelder Feinschmecker ohne Zeitdruck in die unterschiedlichsten Küchenstile reinschmecken. Ein gemeinsames Frühjahrsdinner ist nun gleichzeitig Abschluss der ersten, erfolgreichen Saison, sowie Startschuss in die nächste Runde, die am 1. Mai beginnt.

Den Auftakt macht dabei ein Champagner-Risotto mit Frühlingstrüffeln, Spargel und Bärlauch (Klötzers), gefolgt von einem Filet von der Fjordforelle mit Yuzu-Kaviar und Orangenmayonnaise (Buschkamp) und weißem Heilbutt mit Zitruskruste , Limonensoße und glasierten grünen Tomaten (Tomatissimo). Anschließend locken geschmorte Rinderbäckchen mit Vanille, Rhabarber und Kartoffel-Piroggen (GeistReich). Den süßen Abschluss macht Almjoghurt mit Granny Smith, Staudensellerie und Ahornsirup (Büschers). Abgerundet wird der Genuss durch den passend abgestimmten Wein zu jedem Gang.

Wer im vergangenen Jahr alle fünf Restaurants besucht und dort das jeweilige Kochquintett-Menü genossen hat, gehört vielleicht zu den glücklichen Gewinnern, unter denen das Kochquintett Freikarten für dieses Event verlost hat. Zusätzlich gehen noch einige Tickets in limitierter Anzahl in den Verkauf. Diese sind zum Preis von 85,00 Euro (Menü inkl. Weinbegleitung) in den teilnehmenden Restaurants sowie über die Webseite des Kochquintetts erhältlich.