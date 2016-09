Bielefelder Galeriehopping 2016

Bielefeld. Am Freitag, 07.10.2016 findet mit ARTUR! 7 das alljährliche Bielefelder Galerie-Hopping statt. Die ARTUR!-Runde hat sich vergrößert – und das, obwohl zum Bedauern der Bielefelder Kunstfreunde die galerie 61 seit diesem Sommer nicht mehr existiert.

Im Herbst 2016 machen neben den „alten Hasen“ Artists Unlimited Galerie, Galerie GUM, Kunstraum Rampe, treppenhausgalerie in der autokulturwerkstatt (akw) und van Laak und Bérenger nun auch die Neuzugänge galerie D, projektartgalerie und Raumstation gemeinsame Sache. Sie eröffnen und präsentieren zeitgleich von 19 – 24 Uhr ihre aktuellen Ausstellungen.

In der Artists Unlimited Galerie werden Arbeiten der niederländischen Künstlerin Arianne Olthaar (1970, lebt in Den Haag) präsentiert: experimentelle Filme, Fotos und Miniatur-Modelle. Wesentliche Grundlage ihrer Arbeiten ist die Faszination für die Vergänglichkeit von Idealen und Formgebung aus den 1970er und 1980er Jahren.

Im vergangenen Winter war Arianne Olthaar Gastkünstlerin bei Artists Unlimited. Sie präsentiert nun eine Reihe neuer Arbeiten, zu deren Entstehung sie ihr Aufenthalt in Bielefeld inspirierte. Sie filmte beispielsweise das Interieur der Martin-Niemöller-Gesamtschule, erbaut Ende der siebziger Jahre und zu dieser Zeit sehr modern und progressiv, sowohl in die Art des Unterrichts als auch des Interieurs. Es gibt sogar einen Disko-Raum, in dem die SchülerInnen während der Mittagspause tanzen können.

Die galerie D zeigt die Ausstellung Robert B. Fishman – Ein Ort – ein Bild. Robert B. Fishman ist freier Journalist. Mit Kamera, Aufnahmegerät und Notizbuch erkundet er nahe und ferne Welten, berichtet für WDR, Deutschlandradio, Zeitungen und Magazine vor allem aus Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten. Die Bilder erzählen von seinen Reisen und Begegnungen mit Menschen, die sonst wenig Aufmerksamkeit bekommen. Die schwarz-weiß- Fotografien eröffnen manchmal verstörende Einblicke in ihre Lebensräume, die man selten sieht. Auf den farbigen Fotos sehen wir unscharfe Landschaften, aus fahrenden Transportmitteln aufgenommen, die das „in-Bewegung-sein“ spürbar machen. Unter jedem Bild sind Kommentare angebracht und in den Lautsprechern sind seine Radioreportagen aus der Ferne zu hören. Die Reise kann beginnen…

Galerie GUM präsentiert mit „Inside Out“ eine Installation der Bielefelder Künstlerin Gabriele Undine Meyer.

Innere Ideen, Gedanken, Gefühle, Eindrücke wurden zum Ausdruck gebracht. 29 Objekte sind entstanden, kleine Installationen in Schubladen, jede eine eigene Welt. Die Schubladenobjekte werden aus dem Atelier heraus bewegt und zu Beginn der Ausstellung drei Tage lang in Privatwohnungen am Siegfriedplatz gezeigt. Innenleben geht ins Außenleben. Durch die Kunst entsteht Kontakt und Kommunikation.

22.9. | Eröffnung in der Galerie (Schubladen in Wohnungen Weststr. 66)

23.- 25.9. | Ausstellung in der Galerie und Privatwohnungen am Siegfriedplatz

3.10. | Workshop Outside In – Teilnehmende können selbst Schubladen gestalten

(Bürgerwache; Anmeldung in der Galerie GUM)

Im Kunstraum Rampe gibt es „Standortbestimmungen“ zu sehen. Ausgehend von dem Oval der Balustrade der alten Stadtbibliothek in Bielefeld erarbeitete der „Fototischler“ Norbert Meier für eine Ausstellung im Jahr 2014 ein Raster, das er maßstabsgerecht über den Stadtplan von Bielefeld legte. Die entstandenen Schnittpunkte wurden zur Ortung fotografischer Standpunkte verwendet. Zum ersten Mal wird im Kunstraum Rampe in einer verkleinerten Version die damals nicht realisierbare Rauminstallation aller entstandenen Fotos gezeigt.

Ergänzt wird diese Präsentation um das Projekt begleitende sowie weitere Arbeiten vergangener Jahre.

Die projektartgalerie präsentiert unter dem Titel „ursprünglich form und farbe“ zwei Künstlerinnen. Die Bildhauerin Ulrike Israel verwendet für ihre plastischen Arbeiten Holz aus Abrisshäusern, das mit seinem spröden Aussehen schon über ein Eigenleben verfügt. Die Figuren entstehen aus aneinander gedübelten und geleimten Balken. Durch diesen Arbeitsprozess wirken sie konstruktiv und erinnern an archaische Formen.

„Farbe ist ein Ausdrucksträger“ so die Malerin Susanne Zuehlke, „aber es muss in einem Bild um mehr gehen als nur um das Aufzeichnen eines Prozesses. Es geht mir um den zweiten Blick, um das, was dahinter steht“. Landschaft ist das Thema. Waren es zu Beginn farbige Flächen, die die Bilder sparsam instrumentierten, so zeigen jüngere Arbeiten eine Verdichtung und höhere energetische Aufladung in der Varianz der Formen.

Susann Dietrich ist mit „Alchemie des Lichts“ in der Raumstation zu sehen. Licht hat Zeit, Licht lässt sich nicht zwingen und ist allgegenwärtig in seinen feinsten Nuancen. In ihrer aktuellen Ausstellung erforscht die 1984 geborene, vielfach ausgezeichnete Künstlerin, Susann Dietrich die Alchemie des Lichts. Die Versuchsanordnung befördert das Sich-Reiben an der Realität. Bunt kommt später! Fehler als Teil des Systems, nicht Systemfehler! Die Wirklichkeit des Lichts spüren. Subjekt und Objekt stehen sich nicht starr gegenüber, sie vertauschen die Plätze und verlieren ihre Identität. Im Labyrinth des Scheins kommt das Material sich selbst entgegen und verschwindet.

Die treppenhausgalerie in der autokulturwerkstatt (akw) ist unter dem Titel „Stein sein“ mit einer Ausstellung der Herforder Bildhauerin Susanne Albrecht dabei. Seit 2 Jahren sammelt sie Informationen zum Thema Stein in all seinen Erscheinungsformen. Sie arbeitet und experimentiert mit Stein im interdisziplinären Austausch u.a. mit Geologen, Autoren, Musikern und gewinnt so das Material für ihr Projekt Steinsein.

Die erstmalige Präsentation in der treppenhausgalerie zeigt in Form einer multimedialen Installation einen kaleidoskopischen und facettenreichen Blick auf Stein – in Zeichnung, Aquarell, Skulptur, Frottage, Collage, Licht, Textil, Text, Sound und Film. Die Ausstellung fordert dazu auf, Stein aus vielen unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, etwa in die Rolle des Steins zu schlüpfen oder als Steinadler zwischen Felsen zu segeln.

Van Laak und Bérenger präsentieren mit „Das ganze Ding“ eine konzentrierte Auswahl aus dem Schaffen des 1937 geborenen Malers Günter Frecksmeier. „Eigentlich ist alle Malerei Religion“, sagt Frecksmeier. Seine Werke und Studien ergründen mit Hilfe eigener bildnerischer Einfälle sowie Adaptationen bedeutender Vorbilder den Gehalt der großen Ideen unserer Vorgänger. Homers Ilias, der Gilgamesch-Epos, das Buch Hiob, Don Quichotte, aber auch Angela Merkel, die Nasa-Cat, Bob Dylan, Jesus und Frecksmeier selbst bleiben nicht nur Sujet sondern mutieren zum antwortenden Gegenüber. „Das ganze Ding“ des Künstlers wird sehenswert, denn der Pinsel schmeichelt mal mit Akribie liebevoll die Fläche, mal gibt er mit tänzerischer Leichtigkeit der Linie Schwung. Mythologien bekommen ihre Nahrung, werden gemessen, gewogen, in das eigene Gedankenkabinett sortiert.

Die Zusammenstellung der Arbeiten, Malerei und Druckgrafik, besorgte die Künstlerin Tania Smolka.

Für Kunstinteressierte gibt es also viel wieder zu entdecken. Die Galeristen versprechen wie in jedem Jahr: „Wir werden es Ihnen zeigen!“

Zur Orientierung gibt es einen Flyer mit Texten, Abbildungen, Adressen, Lageplan und Zeiten, der bald an allen einschlägigen (Kultur-) Orten ausliegen und Lust auf das diesjährige Galerie-Hopping machen wird.

BU: v.l.n.r.: Elke Werneburg (treppenhausgalerie), Reiner Tintel (Artists Unlimited Galerie), Regina vanLaak-Bérenger, Daniel Bérenger (beide van Laak und Bérenger), Marion Dueball (Kunstraum Rampe), Maria Bernard (projektartgalerie), Suncana Dulic (atelier D), Imke Brunzema (Raumstation), Gabriele Undine Meyer (Galerie GUM)

Foto: G.U.Meyer