Bielefelder Freibad – Saison beginnt am 1. Mai

Neues Aqua- Fitness- Angebot im Wiesenbad „Klassik on the beach“ im Senner Waldbad

Bielefeld. Am 1. Mai eröffnete traditionell das Wiesenbad die Freibad- Saison in Bielefeld. Ab 9 Uhr kann dort „angebadet“ werden. Sollte sich die Wetterlage nicht stark verschlechtern, folgen am 11. Mai alle anderen Freibäder in Bielefeld, die Freibäder Dornberg, Gadderbaum, Schröttinghausen Jöllenbeck, Hillegossen, das Naturbad Brackwede und das Senner Waldbad.

BBF – Geschäftsführer Hans Werner Bruns freut sich auf die kommenden Monate: „Die Freibadsaison 2018 war rekordverdächtig, wir sind gespannt was der Sommer 2019 bringt. Nicht vergessen sollten alle Bielefelderinnen und Bielefelder, dass wir eine enorm hohe Dichte an Freibädern in Bielefeld haben. Ich kenne kaum eine andere Stadt unserer Größe, die mehr Angebote hat als wir. Darüber können wir uns freuen, vor allem, wenn es wieder so heiß wird, wie im vergangenen Jahr.“ Mehr Aqua – Fitness im Wiesenbad Fitness unter freiem Himmel wurde in der vergangenen Freibadsaison sehr gut angenommen. Deswegen wird es im Wiesenbad nicht nur dienstags und donnerstags von 18:45 bis 19:30 Uhr AquaFitness geben, sondern ab sofort auch samstags von 10:30 bis 11:15 Uhr. Freitags ist im Wiesenbad weiterhin Stilschwimmen von 19 bis 19:45 Uhr

.