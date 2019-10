Bielefelder Delikatessenhändler Olaf Klötzer Parmaschinken-Spezialist 2019

Consorzio del Prosciutto di Parma vergibt den Titel weltweit. Insgesamt 15 Spezialisten in Deutschland.

Bielefeld/Parma. Satte 28 Meter Frischetheke mit Schinken, Wurst, Salami, Fleisch, Käse, Salaten, Antipasti – das umschreibt nur einen Teil des Sortiments im Delikatessengeschäft von Olaf Klötzer in der Bielefelder Altstadt. Der Prosciutto di Parma, der luftgetrocknete Parmaschinken aus der Emilia-Romagna, ist seit vielen Jahren im Sortiment und von Kunden hoch geschätzt. „Wir präsentieren innerhalb unseres Sortiments den Parmaschinken sehr prominent und bieten unseren Kunden unterschiedliche Reifegrade zur Auswahl. Selbstverständlich immer frisch aufgeschnitten“, so Olaf Klötzer. Mit diesem Engagement steht jetzt der Bielefelder Feinkosthändler auf Platz 1 der Parmaschinken-Spezialisten 2019.

Insgesamt fünfzehn Fach- und Delikatessenhändler aus Deutschland dürfen sich 2019 mit dem Titel Parmaschinken-Spezialist schmücken. Das Consorzio del Prosciutto di Parma verleiht die Auszeichnung zum siebten Mal und zählt weltweit 320 Spezialisten. Der Verband der Parmaschinken-Hersteller würdigt damit deren großes Engagement in der Präsentation und dem aktiven Verkauf der luftgetrockneten Schinkenspezialität aus der Emilia-Romagna. Besondere Beachtung finden dabei auch die langjährig gewachsenen Verbindungen zu den Herstellern in Italien. Der Herstellerverband möchte mit dieser Auszeichnung Impulse im Fachhandel setzen, Spezialitäten, die wie Parmaschinken g.U. unter dem Schutz der EU stehen, besonders in den Fokus zu rücken und damit dem interessierten und kundigen Käufer die Besonderheiten traditioneller und regional geprägter Lebensmittel nahezubringen.

Olaf Klötzer freut sich über eine in Italien gefertigte manuelle Schwungradmaschine zum Schinkenschneiden und als ganz besonderer optischer Blickfang.

Klötzer Delikatessen wurde 1945 von den Großeltern von Olaf Klötzer gegründet und wird heute in 3. Generation von Julia und Olaf Klötzer geführt. Das Delikatessenhaus beschäftigt 70 Mitarbeiter und bewirtschaftet neben dem Hauptgeschäft in der Bielefelder Niedernstraße an gleicher Adresse ein Restaurant mit 45 Sitzplätzen sowie eine zweite Verkaufsstelle in der L&T Markthalle in Osnabrück.

Prosciutto di Parma

Der luftgetrocknete Parmaschinken ist 100% Natur, konserviert nur durch Luft und Meersalz. Traditionell hergestellt in den Manufakturen in der Region Parma und mindestens zwölf Monate gereift. Parmaschinken ist am Gütesiegel des Consorzio del Prosciutto di Parma, der fünfzackigen Krone der Herzöge von Parma, zu erkennen.

Klötzer Delikatessen

Niedernstraße 41

33602 Bielefeld

https://specialist.prosciuttodiparma.com/

www.prosciuttodiparma.com

https://www.facebook.com/ParmaschinkenDE/

https://www.instagram.com/parmaschinken_g.u/