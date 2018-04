Bielefelder Altstadt wird zu Ostwestfalens größtem Auto-Salon La Strada

Probesitzen bei La Strada vom 4. bis 6. Mai 2018

Vom 4. bis 6. Mai 2018 verwandelt sich die Altstadt in Ostwestfalen-Lippes größte Flaniermeile für Auto-Fans. Der Freiluft-Termin wird zum 20. Mal gemeinsam von Bielefeld Marketing und der Werbeagentur Eigenrauch & Partner organisiert.

Traditionell zeigen Bielefelder Autohändler auf der La Strada ihre aktuellsten Modelle. Außerdem informieren sie über Neuigkeiten aus der Branche und bieten Besuchern die Möglichkeit, im Wunschauto Probe zu sitzen. Auf dem Klosterplatz startet außerdem wieder eine Zeitreise: Bei „La Strada Classic“ geht es zurück in die Ära der Cadillacs, Mercedes „Pagoden“ und anderer Oldtimer. Live-Musik, Spielaktionen für Kinder und gastronomische Angebote komplettierten die drei La-Strada-Tage. Der Autosalon La Strada hat am Freitag und Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen unter: www.bielefeld.jetzt/lastrada

Foto: Sahra Jonek