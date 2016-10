Bielefelder Abendmarkt war 2016 wieder Besuchermagnet

Letzter Termin am 13. Oktober, danach Pause bis zum Frühjahr

Bielefeld. Der Bielefelder Abendmarkt hat in seiner zweiten Saison seinen Ruf als Besuchermagnet bestätigt. Bevor der Markt nach dem letzten Saisontermin auf dem Klosterplatz am Donnerstag, 13. Oktober (16 Uhr bis 20 Uhr, Gastronomie bis 21 Uhr), wie geplant in die Winterpause geht, zieht Veranstalter Bielefeld Marketing eine Bilanz. „Wie schon im ersten Jahr wurde der Abendmarkt von den Besuchern sehr gut angenommen. An warmen Sommerabenden war auf dem Klosterplatz gefühlt noch mehr los als letztes Jahr. Der Abendmarkt hat sich absolut etabliert und ist zu einem festen Termin für viele Menschen geworden“, sagt Martin Knabenreich, Geschäftsführer von Bielefeld Marketing.

An rund 30 Terminen konnte zwischen 15 Ständen gebummelt, eingekauft und geschlemmt werden. Vor allem die Gastronomieangebote wurden wieder sehr gut angenommen. Bei den Markständen zeigte sich die Situation differenzierter. Martin Knabenreich: „Zu unserem ehrlichen Saisonfazit gehört, dass sich das Angebot der Markthändler nicht so schnell etablieren konnte. Ein neuer Wochenmarkt muss sich erst im Einkaufsrhythmus der Anwohner etablieren, was nach Aussagen erfahrener Händler auch einige Jahre dauern kann. Wir arbeiten natürlich weiter aktiv darauf hin und werden das Angebot an Frischwaren weiter auf die Besucher abstimmen.“

Der Bielefelder Abendmarkt hat mit der Mischung von Genuss-Event und Wochenmarktangebot dem Klosterplatz eine Wiederbelebung beschert. Dieses Beispiel hat Interesse in anderen Städten geweckt. „Wir waren deutschlandweit nicht die ersten mit der Idee eines Abendmarktes, aber unser Erfolg vor Ort wird von vielen Kommunen sehr interessiert beobachtet, sowohl in der Region wie auch bundesweit. Aus anderen Städten gab zuletzt immer wieder Nachfragen zu unserem Konzept“, berichtet Knabenreich. Die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing setzte den Abendmarkt zuletzt als erfolgreiches Beispielprojekt auf die Tagesordnung der Fachtagung „Stadtmarketingbörse 2016“ in Krefeld.

Im Frühjahr 2017 geht es wieder los auf dem Klosterplatz: Der erste Termin der dritten Saison ist Gründonnerstag, 13. April 2017. Ab dann gibt es wieder jeden Donnerstag frische Waren, Essen und Getränke auf dem Abendmarkt. Infos unter www.bielefeld.jetzt/abendmarkt.

Foto: Bielefeld Marketing GmbH