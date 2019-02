Bielefelder Abendmarkt startet wieder am 4. April 2019

Wochenmarkt, Gastronomie und Live-Musik locken auf den Klosterplatz

Bielefeld. Die Abendmarkt-Pause ist bald vorbei! Der Bielefelder Klosterplatz wird ab 4. April 2019 wieder einmal pro Woche am Donnerstag zum Feierabend-Treffpunkt in der Innenstadt. Der Abendmarkt geht jetzt schon in sein fünftes Jahr und ist längst fester Bestandteil im Terminkalender vieler Menschen, die rund um die Altstadt leben und arbeiten. Bielefeld Marketing holt als Marktorganisator wieder Händler mit dem Fokus auf hochwertigen und regionalen Lebensmitteln auf den Klosterplatz.

Den Abendmarkt-Mix vervollständigen kreative Gastronomen, die jeden Donnerstag ein abwechslungsreiches Angebot beisteuern. In diesem Jahr gibt es auch wieder kleine Live-Konzerte auf dem Platz, die es diesmal zu jedem Termin geben wird.

Der Abendmarkt startet donnerstags immer um 16 Uhr. Bis 20 Uhr haben die Marktstände geöffnet. 15 Händler bieten ein Wochenmarkt-Sortiment von Gemüse und Obst über Fleisch und Feinkost bis hin zu Blumen an. Bei den Gastronomen auf dem Platz kann der Einkaufsbummel bis 21 Uhr ausklingen. Die Abendmarkt-Saison läuft bis Anfang Oktober.

Infos und alle Termine unter www.bielefeld.jetzt/abendmarkt

Abendmarkt auf Facebook: www.facebook.com/AbendmarktKlosterplatz/