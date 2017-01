Bielefeld. Das neue Logo der Stadt Bielefeld setzt kreative Energien frei. Das zeigt sich im Fotowettbewerb, den Bielefeld Marketing ausgerufen hat. Täglich werden auf http://mein.bielefeld.de fantasievolle Adaptionen des BIE-Signets hochgeladen. Zu sehen gibt es Logos aus Steinen, Muscheln, oder Kartons, es wird gestrickt, gebacken, gezeichnet und gebastelt. Jede Woche lost Bielefeld Marketing zwei Gewinner aus. Die ersten Teilnehmer haben jetzt ihre Preise persönlich in Empfang genommen. Sie erhielten exklusive Umhängetaschen, die von der Halfar System GmbH aus Bielefeld mit Logo-Ideen der Gewinner gestaltet wurden.

André Kröker aus Oerlinghausen hatte seine Idee beim Spaziergang. Aus Hagebutten legte er das Stadtlogo auf Holz und fotografierte sein Werk mit dem Smartphone. „Später bin ich noch einmal in den Wald, um mit meiner Kamera noch ein besseres Bild zu machen“, erzählt er. Kröker trägt nun stolz seine Tasche mit Hagebutten-Logo. Ebenfalls gewonnen haben Gabriele Weber aus Bielefeld mit einem Fahrrad-Logo und Angela Behling aus Gütersloh, die ihren Beitrag – das Foto eines BIE-Kuchens – mit einem Augenzwinkern und dem Titel „Für Papa, weil in Bielefeld alles besser ist“ einreichte. Sonja Vorkamp aus Bielefeld kreierte das Logo aus Nudelsuppen-Buchstaben. Da ihr das Logo im schlichten Rot am besten gefällt, ließ sie damit ihren Gewinn gestalten.

Der Kreativwettbewerb zum neuen Bielefelder Stadtlogo läuft noch bis zum 4. Januar 2017 auf http://mein.bielefeld.de.

Bildzeile: „Diese Souvenirs sind Einzelstücke: Die Gewinner André Kröker (v.l.), Gabriele Weber, Angela Behling und Sonja Vorkamp konnten Taschen mit eigenen Kreationen des neuen Bielefelder Stadtlogos bedrucken lassen.“

Foto: Bielefeld Marketing