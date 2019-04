Kalender erzielt Erlös von 6 204 Euro

Bielefeld. Bereits zum zweiten Mal stellte die Fotografin Sarah Jonek zwölf eindrucksvolle Motive aus dem Tierpark Olderdissen für einen Kalender zusammen und verkaufte diesen in Kooperation mit den Stadtwerken.

Für jeden verkauften Kalender geht eine Spende an den Tierpark. 6204 Euro kommen dem Wolfsgehege aus dem Kalenderverkauf 2018 zugute. Der Kalender, der Motive aus dem Tierpark Olderdissen zeigt, verkaufte sich insgesamt 1034 Mal. Die Stadtwerke finanzierten die Gestaltung, den Druck und kümmerten sich um den Vertrieb. Die Fotografin freut sich: „Der Tierpark liegt mir sehr am Herzen.

Es macht Spaß so nah bei den Tieren zu sein und mit ihnen zu kommunizieren. Auch bei dem zweiten Kalender hatte ich keine Schwierigkeiten Motive zu finden, da im Tierpark einfach eine enorme Vielfalt herrscht.“ Auch für die Stadtwerke Bielefeld Gruppe war die Unterstützung des Vorhabens eine Herzensangelegenheit. Rainer Müller, Geschäftsführer der Stadtwerke: „Der Tierpark ist ein Aushängeschild für Bielefeld. 2008 haben wir das Wolfsgehe mit Stiftungsmitteln erweitert.

Daher liegt uns das Wohl der Wölfe besonders am Herzen. Mit der Unterstützung unterstreichen wir außerdem unsere Unternehmensphilosophie- Engagement für ein liebens- und lebenswertes Bielefeld. Anja Ritschel, Erste Beigeordnete der Stadt Bielefeld freut sich über den guten Ruf, den der Tierpark genießt: „Der Tierpark ist ein tolles Ausflugsziel für Bielefeld und das bei freiem Eintritt für Alle. Ein kleiner Tipp: Es gibt schöne Wanderwege dorthin, z.B. auch vom Johannisberg aus. Und mit dem Bus der Linie 24 kommt man bequem in den Tierpark. An schönen Wochenendtagen setzt moBiel sogar zusätzliche Busse ein.“