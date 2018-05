Bielefeld feiert den Leineweber Markt 2018

Kasperlenspiel und MIA. als Hauptacts auf der Jahnplatz-Bühne

Bielefeld. 5 Tage, 9 Orte, 6 Bühnen, 200 Künstler und Gruppen! Die Bielefelder City verwandelt sich vom 30. Mai bis 3. Juni in eine Open-Air-Bühne: Besucher aus ganz Ostwestfalen-Lippe genießen eine Mischung aus Live-Konzerten, Kleinkunst und Kirmestrubel. Die beiden Konzert-Abende auf dem gesperrten Jahnplatz sind wieder die Höhepunkte des Leineweber-Marktes. Zum Auftakt am Mittwoch, 30. Mai, legt das Pop-Duo Glasperlenspiel (Hitsingle „Geiles Leben“) los. Am Donnerstag (Fronleichnam) steht die Band MIA. („Hungriges Herz“) auf der Jahnplatz-Bühne.

„Zum dritten Mal setzen wir nun das Konzept mit einer Ausweitung von drei auf fünf Veranstaltungstagen und mit mehr Angeboten für einzelne Zielgruppen um und freuen uns wieder auf so viele Besucher wie im vergangenen Jahr“, sagt Martin Knabenreich, Geschäftsführer der Bielefeld Marketing GmbH. Rund 420.000 Besucher kamen 2017 in die Bielefelder Innenstadt zum Mitfeiern. Jeder Platz in der Altstadt versprüht beim „Leineweber“ sein eigenes Flair – vom Alten Markt, wo unter anderem Fool‘s Garden („Lemon Tree“) auftreten, über Kinderspaß im Skulpturenpark der Kunsthalle bis zum Klosterplatz samt großem Street-Food-Market.

Wenn Oberbürgermeister Pit Clausen am Mittwochabend den Leineweber-Markt 2018 auf dem Alten Markt offiziell eröffnet, wird im Herzen der Altstadt fünf Tage lang gefeiert. Für ein klasse Unterhaltungsprogramm auf der Bühne am Alten Markt sorgt neben Fool´s Garden am Sonntag unter anderem auch Alessio, bekannt aus der TV-Sendung „The Voice of Germany“, zum Auftakt am Mittwochabend.

Eingeläutet wird der 44. Leineweber-Markt am Mittwochabend, 30. Mai, auf der Jahnplatz-Bühne von Glasperlenspiel. Ihr Megahit „Geiles Leben“ entwickelte sich 2015 zum ultimativen Soundtrack des Sommers. Das deutsche Elektropop-Duo besteht aus Sängerin Carolin Niemczyk und dem Sänger und Keyboarder Daniel Grunenberg. Als Vorgruppe steht HALLER am Mittwoch auf der Jahnplatz-Bühne und spielt deutschsprachige Songs mit poppigem Alternative-Sound. Am Donnerstagabend, 31. Mai, ist MIA. Hauptact des Abends. Die Elektropop-Band aus Berlin mit Sängerin Mietze Katz landete Hits wie „Hungriges Herz“ und „Tanz der Moleküle“. Als Warm-up spielt vorher die Band Lupid deutschen Pop mit vielen elektronischen Einflüssen.

Auf dem Klosterplatz heißt es an allen fünf Leineweber-Tagen: Genießen mit allen Sinnen. Der Street-Food-Market lässt kulinarisch keine Wünsche offen – in einzigartiger Kulisse. Auf der C.ULT-Bühne auf dem Klosterplatz sorgen unter anderem Bad Temper Joe & Band, Mobile Dub und die Touch of Sound Band & Friends für musikalische Unterhaltung. Der Altstädter Kirchpark mit seinem gemütlichen König-Ludwig-Weissbiergarten wird wieder zum Genuss-Park. Die Sänger von Shantallica sorgen auf der Bühne mit Shanty-Chor-Musik der anderen Art für Unterhaltung. DJ Cosmo Klein füllt den Altstädter Kirchpark mit bester Tanzmusik.

Kultur trifft Sport: Das Bielefelder Kulturamt präsentiert am Mittwoch und Donnerstag internationales Straßentheater, Comedy und facettenreiche Weltmusik auf der Kultur- und Sportbühne auf dem Bunnemannplatz. Das Polkadriven-Indiefolk-Orchestr a VON WEIDEN sorgt für Stimmung am Mittwochabend. Und Donnerstagabend gibt es Balkansounds made in Switzerland von der Gruppe „Traktorestar“ zu hören. Viel Sport, Show und Tanz bietet das Programm des Sportbunds Bielefeld von Freitag bis Sonntag. Sportvereine zeigen tagsüber ihr Können und abends animiert die Jalapeno/La-Fiesta-Tanzgruppe das Publikum zum Mitmachen.

Auf der Radio-Bielefeld-Bühne auf dem Süsterplatz sorgen Radio Bielefeld und die Agentur Newtone gemeinsam für Feierlaune. Es spielen Bands wie „In search of a Rose“, ZweiPunktZwei, Petty Things und am Samstagabend die Coverband „Limited Edition“. Am Sonntag präsentiert das Evangelische Klinikum Bethel ein Familien-Programm mit der Kinderrockband Randale und der Bethel-Band „Oder so“.

Neben den großen Bühnen in der Altstadt gibt es jede Menge weitere Abenteuer zu entdecken. Der Niederwall zwischen Jahnplatz und Altem Rathaus sowie der Rathausplatz werden zur Kirmes-Meile mit Klassikern wie Autoscooter und Musikexpress. Als Highlight lockt dieses Mal das 55 Meter hohe Kettenkarussell „Sky Dance“. In schwindelerregender Flughöhe bekommen die Besucher ganz besondere Ausblicke auf die Stadt. Hoch hinaus geht es auch mit dem Riesenrad im Skulpturenpark der Kunsthalle. Unter dem Motto „Spielefeld“ verwandelt sich der Skulpturenpark in eine Spiel- und Spaß-Oase für Kinder und Eltern mit Angeboten von Geschicklichkeitsspielen bis Kasper-Theater. Auf dem St. Jodokus-Kirchplatz werden die Besucher von den Akteuren des „Baröckchen“ zwischen historischen Marktständen auf eine Reise in die Vergangenheit eingeladen. Und an der Goldstraße/Ecke Mirabellenplatz veranstalten die anliegenden Gastronomen einen Partytreff mit DJ-Tanzmusik, Live-Band, Cocktails und Deftigem vom Schwenkgrill.

Das Programm zum Leineweber-Markt 2018 gibt es online unter www.bielefeld.jetzt/leinewebermarkt.

Foto: Universal Music, Bielefeld Marketing/ Sarah Jonek