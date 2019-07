„BieleFELD“ – ein künstlerisches Projekt mit Schülerinnen und Schülern

Bielefeld. In Zusammenarbeit mit der Kunsthalle Bielefeld sowie Künstlern und Dozenten der Universitäten Bielefeld, Paderborn und Siegen wurde „BieleFELD“ im letzten Jahr als Pilotprojekt gestartet.

Seit diesem Jahr ist das Kunstprojekt fest in das Portfolio der Bielefelder Bürgerstiftung aufgenommen worden Das Projekt wandte sich an Bielefelder Schulen. Unter dem Motto „Wie kann ich das, was ich in einem StadtFELD wahrnehme, künstlerisch erforschen und dar-stellen“, entwickelten Schülerinnen und Schüler eigene Kunstobjekte und Wege der künstlerischen Darstellung. Am 03. Juli 2019 machten sich BBS-Vorstandsvorsitzender Dr. Lutz Worms und die BBS-Projektleiterin Alexandra Planert sich vor Ort – zusammen mit Frau Anne Kaestner, Pressesprecherin der Kunsthalle Bielefeld und Monique Breuer, der künstlerischen Leiterin des Projektes – ein Bild über die Arbeiten in den einzelnen Workshops. Alexandra Planert, Projektleiterin der BBS erläutert: „Mit diesem hochkarätig besetzten Projekt können wir Schülerinnen und Schülern außerhalb ihres schulischen Kontextes Kunst nahe bringen. Sie lernen, ihre alltägliche Umgebung unter künstlerischen Aspekten zu erleben und können durch eigenes Entwickeln und Erleben ihr Interesse an der Kunst entdecken.

Zusammen mit Studierenden wurden an den teilnehmenden Universitäten in den letzten Monaten spezielle Workshops erarbeitet. Zu den Schwerpunkten Architektur, Performance, Druckgrafik, Installation und Künstlerische Ortserkundung werden die Projektinhalte vermittelt und dann von den Schülerinnen und Schülern künstlerisch umgesetzt werden. „Künstlerische Prozesse bei Schülern zu fördern, in alltäglicher Umgebung und dennoch außerhalb des gewohnten Lernumfeldes, ist das Ziel unseres Projektes. Wir möchten Kunst erlebbar machen“, sagte Monique Breuer, Initiatorin des Projektes. Im Rahmen des Projektes sind künstlerische Projekttage im Skulpturenpark und der Umgebung der Kunsthalle „BieleFELD“ geplant. Vom 03.bis 05. Juli 2019 hatten die Schülerinnen und Schüler zwischen 8.30 und 12.00 Uhr die Möglichkeit, ortsspezifische Arbeiten in den verschiedenen künstlerischen Workshops zu entwickeln.

Lutz Worms, Vorstandsvorsitzender der Bielefelder Bürgerstiftung sieht dem Projekt mit Spannung entgegen: „Wir sind stolz darauf, dieses Projekt mit so starken Partnern durchführen zu können! Die hohe Qualität der künstlerischen Umsetzung und die akademisch fundierte Vorbereitung des Projekts hat schon 2018 phantastische Ergebnisse erzielt. Ich bin neugierig, was sich in diesem Jahr entwickeln wird – das ist nicht planbar und macht dieses Projekt so spannend.“ Rund 200 Schülerinnen und Schüler von 6 Bielefelder Schulen (Grund- und Realschulen sowie Gymnasien) haben sich zum Kunstprojekt „BieleFELD“ angemeldet.