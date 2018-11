20.000 Euro für den Umwelt- und Klimaschutz

Auch im kommenden Jahr möchte die Stadtwerke Bielefeld Gruppe in Projekte investieren, die den Klima- und Umweltschutz in Bielefeld unterstützen. Ab sofort können sich deswegen gemeinnützige Vereine, Verbände, Schulen, Kindergärten und Kitas für den BieleFriends-Award 2019 bewerben. Jedes Projekt hat die Chance auf eine Förderung in Höhe von 2.000 Euro. Insgesamt fördert die Stadtwerke Bielefeld Gruppe je fünf Projektem in zwei Kategorien mit der Gesamtsumme von 20.000 €.

Die Bewerbung geht ganz einfach online über die Seite der Stadtwerke Bielefeld Gruppe www.lebenswertes-bielefeld.de . Dort können alle Interessierten bis zum 31. Januar 2019 ihre Ideen und Bilder zu ihren Projekten hochladen. Diesmal gibt es zwei Kategorien, damit alle die gleiche Chance bei der Abstimmung haben. Eine Kategorie für Projekte von Vereinen, die sich für den Klima- und Umweltschutz im öffentlichen Raum engagieren und eine Kategorie für Schulen, Kindergärten und Kitas mit Projekten für ihre Pausenhöfe und Gärten. Vom 1. bis zum 21.Februar 2019 wird es auf der Internetseite eine öffentliche Abstimmung geben.

Die Projekte mit den meisten Stimmen erhalten jeweils die Fördersumme von 2.000 Euro. Es sind also alle Bielefelder, auch Vereinsmitglieder, Freunde und Familien dazu aufgerufen, ihre Stimmen für ihr Lieblingsprojekt abzugeben. Im kommenden März wird es wieder eine feierliche Verleihung geben.

Bildunterzeile: Karsten Groß-Wöhrmann (Gymnasium Heepen) und Florian Bublitz (Friedrich Wilhelm Murnau-Gesamtschule) haben für ihre Schulen den BieleFriends-Award 2018 erhalten. Die Schüler Fynn Martmann und Benjamin Soeberdt sind in der Bienen-AG der Friedrich Wilhelm Murnau-Gesamtschule aktiv. Friedhelm Rieke und Martin Uekmann, Geschäftsführung Stadtwerke Bielefeld (hinten) freuen sich über das Engagement der Klimaschützer und auf neu e Projekte für den BieleFriends-Award 2019. © Stadtwerke Bielefeld

Bielefriends – Award 2019

Bewerbungszeitraum: Ab sofort bis zum 31. Januar 2019

Bewerber: Gemeinnützige Vereine, Verbände, Schulen und Kitas

Fördersumme: Insgesamt 20.000 Euro

Online-Abstimmung: 1. bis zum 21.Februar 2019

Verleihung: März 2019

Alle Infos zum BieleFriends-Award finden Sie unter: www.lebenswertes-bielefeld.de