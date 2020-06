Biele.Welt.Reise gegen Fernweh

#BielefeldSommer: Urlaub in der Heimat mit tollen Erlebnispaketen / Günstige Hotelübernachtungen an zwei Aktionswochenenden

Bielefeld. Einen Japan-Tag mit Sushi, Besuch im japanischen Garten und Fächermuseum sowie spirituellem Waldbaden erleben? Oder das Leben wie in Frankreich genießen – mit Flammkuchen und einem romantischen Spaziergang durch das schöne „Liebefeld“? Zu Fuß durch die „Highlands“ rund um „Sparrenburg-Castle“ nach Schottland? Oder mit dem Rad auf Holland-Tour? Wenn das Fernweh in diesem Sommer besonders groß wird, dann geht´s auf Biele.Welt.Reise 2020 ins Teuto-Zentrum. Neben Erlebnispaketen für die gesamten NRW-Sommerferien organisiert die Tourismus-Abteilung der Bielefeld Marketing GmbH auch zwei Aktionswochenenden (4.+ 25. Juli) mit umfangreichem Reiseprogramm in Bielefeld und zusätzlich buchbaren Hotelübernachtungen zu besonders günstigen Preisen. Alle Pakete sind über den neuen Online-Shop der Bielefeld Marketing GmbH erhältlich.

„Wir wollen die Bielefelderinnen und Bielefelder sowie die Menschen aus der Region in diesem besonderen Sommer mit in die Ferne nehmen und einladen, in ihrer eigenen Heimat schöne Urlaubstage zu verbringen“, sagt Martin Knabenreich, Geschäftsführer der Bielefeld Marketing GmbH. „Mit dem Teutoburger Wald vor der Tür ist Bielefeld einfach das perfekte Reiseziel. Und wer möchte nicht einmal in der eigenen Stadt in Hotelfedern liegen und sich das Frühstück servieren lassen?“, ergänzt Gabriela Lamm, Leiterin der Tourismus-Abteilung der Bielefeld Marketing.

An zwei Terminen in den Sommerferien können nämlich der Japan-Tag, der Schottland-Ausflug, die Frankreich- und die Holland-Tour mit Übernachtungen zu attraktiven Aktionspreisen im Doppel- oder Familienzimmer kombiniert werden. An den beiden Samstagen, 4. und 25. Juli, sind tagsüber die Erlebnispakete nach Japan und Schottland mit besonderen Extras angereichert. Bei der XL-Japan-Tour wird der Teutoburger Wald unter professioneller Anleitung einer Heilpraktikerin beim Shinrin yoku (Waldbaden) mit allen Sinnen genossen. Die XL-Scotland-Tour für Familien enthält neben Kasematten-Führung, Turmbesteigung, Fish & Chips im Sparrenburg-Restaurant auch ein Gespenstermärchen in den Kasematten. Am Abend geht es dann in eines der fünf Bielefelder Hotels, die sich an der Biele.Welt.Reise mit besonders günstigen Preisen (ab 55,-Euro für zwei Erwachsene inklusive Frühstück) beteiligen.

Neben den beiden Aktionstagen bietet die Tourismus-Abteilung des Stadtmarketings an ausgewählten Terminen in den gesamten Sommerferien (29. Juni bis 11. August 2020) eine kleine Auszeit in Japan, Schottland, Frankreich und Holland an. Eine Tagestour nach Frankreich für 89 Euro für zwei Erwachsene könnte zum Beispiel so aussehen: 11 Uhr: Bonjour France mit einer Stadtführung zu unseren Lieblingsplätzen wie unserem kleinen „Montmartre“, das Kunstdreieck rund um den Skulpturenpark der Kunsthalle Bielefeld, und einem Café au lait wie ihn die Franzosen lieben. 13 Uhr: Auf dem Alten Markt gibt’s Elsässer Flammkuchen. Und was wäre ein Frankreich-Ausflug ohne ein kleines Picknick mit Rotwein und Pralinen? Dazu gibt es eine Picknick-Decke im Bielefeld-Design und eine kleine Überraschung. Das Leben in Bielefeld ist schön – la vie est belle.

Die Biele.Welt.Reise 2020 ist Teil der Sommer-Kampagne #BielefeldSommer, die Bielefeld Marketing derzeit mit besonderen Erlebnissen für die Sommerferien in Bielefeld entwickelt. Das Tourismus-Projekt wird unterstützt vom Verkehrsverein Bielefeld und den Sponsoren der Stadtmarke Bielefeld, dem Netzwerk Bielefeld-Partner.

Die verschiedenen Erlebnispakete (Japan, Schottland, Frankreich und Holland) sowie die Hotelübernachtungen im Doppelzimmer oder Familienzimmer sind im neuen Online-Shop der Bielefeld Marketing direkt buchbar. www.bielefeld.jetzt/bieleweltreise



Für eine telefonische Beratung ist die Tourist-Information an diesem Samstag (6. Juni) von 10 bis 13 Uhr sowie montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr erreichbar: 0521-516999 (Email: touristinfo@bielefeld-marketing.de).