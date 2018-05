BIBI & TINA Das Konzert

Bielefeld. Nach über 1,5 Millionen verkauften Soundtracks mit unzähligen Hits wie „UP, UP, UP (Nobody’s Perfect)“, „Mädchen gegen Jungs“ oder „No risk, no fun“ und zwei spektakulären Musicaltourneen mit über 150.000 Zuschauern, ist die „Bibi & Tina“ Reihe nicht nur ein Phänomen, sondern auch eine der erfolgreichsten Family Entertainment Produktionen im deutschsprachigen Raum.

Unter dem Motto: „Bibi & Tina kommen in Deine Stadt und sie bringen all ihre Hits mit“ – geht es ab dem 15. Dezember 2018 erneut auf große Deutschland Tournee. Dieses Mal wird aber alles etwas anders: Bibi & Tina erleben ein brandneues Abenteuer und werden zusammen mit ihren Freunden Holger, Alex und vielen mehr gemeinsam die Bühne noch heftiger rocken als je zuvor. In über 50 Städten wird Lachen, Tanzen, Mitsingen und beste Unterhaltung für die ganze Familie garantiert sein.

Auch für die Eltern wird es nicht langweilig, ganz im Gegenteil: Bei der letzten Tournee wurden viele Mütter und Väter gesehen, die die Lieder lautstark mit ihren Kindern mitgesungen haben. Ein Pop-Spektakel, nach dem alle glücklich nach Hause gehen werden.

Karten sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter der Tickethotline 0341 – 98 000 98 oder im Internet unter www.mawi-concert.de erhältlich.

Die Tourtermine