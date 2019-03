Bezirksregierung stellt Ausbildungsberufe vor

Detmold. Die Bezirksregierung Detmold wird bei der my job OWL in Bad Salzuflen vom 8. bis 10. März als eine der größten Ausbildungsbehörden in Ostwestfalen-Lippe teilnehmen und eine Reihe von Ausbildungsberufen vorstellen. Mitarbeiter und Auszubildende aus den Dezernaten für Personal und aus weiteren Fachdezernaten geben Einblicke: in das Bewerbungsverfahren, den Ausbildungsablauf und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in der Bezirksregierung.

Verschiedene Ausbildungsberufe werden präsentiert, darunter Verwaltungswirte, Geomatiker, Vollzugsbedienstete und das Duale Studium „Bachelor of Laws“. „Wir haben derzeit 128 Auszubildende und Studierende in unserer Behörde, die den täglichen Arbeitsalltag aktiv mitgestalten. Nach Abschluss des Studiums oder der Ausbildung freuen wir uns darauf, die jungen Kolleginnen und Kollegen in der Landesverwaltung zu begrüßen, wo sie ein spannender und zukunftssicherer Arbeitsplatz erwartet“, so Johanna Korter-Halt, Ausbildungsleiterin der Bezirksregierung Detmold. Informationen finden Interessierte unter: www.bezreg-detmold.nrw.de/Karriere.

Zum Hintergrund:

Die Bezirksregierung Detmold beaufsichtigt und genehmigt, moderiert und ergreift die Initiative. Und das seit 200 Jahren. Sie ist eine Behörde des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie ist ein Scharnier zwischen der Landesregierung in Düsseldorf sowie den Kreisen und Kommunen unserer Region. Bauen, Arbeit, Schule, Umwelt, Gesundheit – die Bezirksregierung bündelt diese und weitere Ressorts des Landes in einer Behörde. Gleichzeitig vertritt sie die Interessen der Region gegenüber den Ministerien und der Landesregierung.