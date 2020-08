Bezahlbarer Wohnraum – ein knappes Gut

Kreis Gütersloh. Im Kreis Gütersloh leben 361.828 Menschen. All diese Personen brauchen Wohnraum. Und zwar einen, den sie sich leisten können. Gerade Familien und Einzelpersonen mit geringem Einkommen fällt es zunehmend schwer, bezahlbaren Wohnraum zu finden.

Das Land NRW fördert den sozialen Wohnungsbau in Städten und Gemeinden. Insbesondere Familien, Haushalte mit Kindern, Alleinerziehende, Schwangere, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen sollen dadurch unterstützt werden. In der Stadt Gütersloh gibt es beispielsweise aktuell 2389 Sozialwohnungen. Die Anzahl dieser Wohnungen ist in den letzten Jahren stetig gesunken. Sobald die Wohnungen aus der Bindung fallen, stehen sie in der Regel dem regulären Wohnungsmarkt zur Verfügung.