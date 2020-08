FH Bielefeld – Bewerbungsfrist für Pflegestudiengang verlängert

Bielefeld. Wer sich für ein Studium im Bereich der Pflege interessiert, kann sich noch bis zum 15. September für den ausbildungsintegrierten Studiengang „Pflege“ an der Fachhochschule (FH) Bielefeld bewerben. In dem Studiengang erwerben Studierende sowohl einen Bachelorabschluss als auch einen Berufsabschluss zur Pflegefachfrau/-mann. Der primärqualifizierende Studiengang verbindet dabei hochschulisches Lernen an der FH Bielefeld mit praktischem Lernen in vielfältigen Bereichen der Pflege. Hierzu kooperiert die FH Bielefeld mit zahlreichen Praxispartnern aus dem Gesundheitsbereich, bei denen die Studierenden praktische Erfahrungen sammeln können.

Weitere Informationen zu den Studieninhalten und Zugangsvoraussetzungen finden Sie unter: www.fh-bielefeld.de/studiengaenge/pflege-bielefeld