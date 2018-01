Bewerbungsfrist für berufsbegleitendes Masterstudium endet

Gütersloh. Seit 2017 werden am Studienort Gütersloh der Fachhochschule (FH) Bielefeld die berufsbegleitenden Masterstudiengänge „Angewandte Automatisierung“ und „Wirtschaftsingenieurwesen“ angeboten. Dabei finden die Lehrveranstaltungen an Samstagen statt, so dann man seinem Beruf weiter nachgehen kann. Das Studium beginnt sowohl zum Wintersemester als auch zum Sommersemester. Die Frist für die Online-Bewerbung um einen Studienplatz für das Sommersemester 2018 endet am 15. Januar.