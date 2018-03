Bewerbungen bis 12. März für das SommerCamp der Physik an der Universität Paderborn – Studien- und Berufsalltag eines Physikers live erleben

Paderborn. Vom 16. bis 19. Juli findet das vierte SommerCamp des Departments Physik der Universität Paderborn statt. Ein Jahr vor ihrem Abitur stehende Schülerinnen und Schüler können sich noch bis zum 12. März um einen Platz bewerben. Infos und Bewerbungsformular unter:

www.sommercamp-physik.de.

Maximal 30 Teilnehmer verbringen vier Tage auf dem Campus der Universität und tauchen in den typischen Alltag eines Studierenden ein. Das Programm des SommerCamps rückt den Einblick in das Studium und die Berufsperspektiven in den Mittelpunkt. So hören die Teilnehmer ihre erste Physik-Vorlesung und lernen, wie der Unterrichtsstoff in einer Lerngruppe nachbereitet wird. Sie beschäftigen sich mit physikalischen Fragestellungen und lernen Professoren und Dozenten kennen, die Fragen zum Studium und Berufsaussichten beantworten. Die SommerCamp-Teilnehmer wohnen als Gruppe in der Jugendherberge, treffen andere Studierende und erkunden Campus und Stadt.

Eine Laborralley führt z. B. über den Campus und in Physiklabore. Dort lernen die Teilnehmer Physiker und ihre Arbeitsgebiete kennen. Ein weiteres Highlight ist der Besuch eines typischen Physiker-Arbeitsplatzes in den Forschungslaboren des Technologieunternehmens Infineon in Warstein.

„Ob das SommerCamp interessant, aufschlussreich oder voller Spaß ist? Der Physiker Erwin Schrödinger würde sagen: Solange Du nicht nachschaust ist es alles gleichzeitig“, sagt Tim Wörmann, Absolvent des SommerCamps 2016 und inzwischen Paderborner Student im zweiten Semester: „Beim SommerCamp haben wir Einblicke in die vielfältige Welt der Physik bekommen und ein Team gebildet, dass nun gemeinsam studiert.“

Foto (Universität Paderborn, Department Physik): Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des dritten SommerCamps Physik 2017 an der Universität Paderborn.