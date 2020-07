Betty A. & Friends rocken in der Gartenschau Bad Lippspringe

Bad Lippspringe Auf einen bunten Mix aus Rock, Pop, Chart-Hits und allem, was Spaß macht dürfen sich die Besucher des nächsten Feierabend-Konzertes in der Gartenschau Bad Lippspringe freuen. Betty A. & Friends spielen am Donnerstag, 16. Juli, ab 18.00 Uhr auf der Waldbühne Adlerwiese. Für Jahreskarten-Inhaber ist der Eintritt wie gewohnt kostenfrei.