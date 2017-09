Betriebswirtschaft berufsbegleitend studieren in Gütersloh

Gütersloh (fhb). Ab März 2018 bietet die Fachhochschule (FH) Bielefeld am Studienort Gütersloh den berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft an. Am Mittwoch, 27. September, von 18 bis 19.30 Uhr informiert die Fachhochschule über das Angebot.

Das Studium ist berufsbegleitend organisiert mit Lehrveranstaltungen an Samstagen. Das Konzept ist an der FH Bielefeld bereits erfolgreich erprobt. So läuft der berufsbegleitende Studiengang Betriebswirtschaft bereits seit 2010 in Bielefeld und erfreut sich großer Nachfrage. In der

Infoveranstaltung am 27. September erfahren Studieninteressierte, wie das Studium aufgebaut ist und welche Voraussetzungen man erfüllen muss, um einen Studienplatz zu bekommen.

Ort: Schulstraße 10 in 33330 Gütersloh, Raum 306.

Um Anmeldung bis einen Tag vor der Veranstaltung wird gebeten: tanja.ens@fh-bielefeld.de, Telefon 0521 / 106 67791.