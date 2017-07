Betriebswirtschaft berufsbegleitend in Gütersloh studieren

FH Bielefeld erweitert das Studienangebot zum Sommersemester 2018.

Gütersloh (fhb). Am Studienort Gütersloh der Fachhochschule (FH) Bielefeld wird das Studienangebot erweitert: ab dem Sommersemester 2018 wird man sich in den berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft einschreiben können. Der neunsemestrige Studiengang schließt mit dem Bachelor of Arts (B. A.) ab. Als Hochschulzugangsberechtigung wird das Abitur, die Fachhochschulreife oder eine als gleichwertig anerkannte Vorbildung benötigt.

Bislang steht der Studienort Gütersloh für Ingenieurstudiengänge, die in enger Verzahnung mit der Industrie entwickelt wurden. Nun kommt ein weiteres Angebot hinzu, das für die Arbeitnehmer und die Unternehmen der Region gleichermaßen von Interesse sein dürfte und vom Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit angeboten wird. Das Studium besteht zu rund zwei Dritteln aus Selbststudienabschnitten und zu rund einem Drittel aus Präsenzveranstaltungen.

Die Studieninhalte, die in traditionellen Studiengängen Gegenstand von Vorlesungen sind, werden hier über didaktisch aufbereitete Selbststudienmedien (Studienbriefe) vermittelt. Ergänzend finden in der Regel an jedem zweiten Samstag im Semester ganztägige Präsenzveranstaltungen in Kleingruppen statt. Der Studiengang qualifiziert umfassend für Führungsaufgaben nicht nur durch die Vermittlung grundlegender betriebswirtschaftlicher Kenntnisse, sondern auch durch die Kombination von interdisziplinären Inhalten mit dem Erwerb von Schlüsselqualifikationen.

Das Konzept ist an der FH Bielefeld erfolgreich erprobt. Der entsprechende berufsbegleitende Studiengang Betriebswirtschaft wird vom Fachbereich bereits seit 2008 in Bielefeld angeboten. Die Nachfrage ist groß.

In zwei Infoveranstaltungen erfahren Studieninteressierte, wie das Studium aufgebaut ist und welche Voraussetzungen man erfüllen muss, um einen Studienplatz zu bekommen.

Termine der Infoveranstaltungen:

27. September 2017, 18.00 Uhr

11. November 2017, 10.00 Uhr.

Ort: Studienort Gütersloh der FH Bielefeld, Schulstraße 10, 33330 Gütersloh.

Um Anmeldung bis jeweils einen Tag vor der Veranstaltung wird gebeten:

tanja.ens@fh-bielefeld.de, Telefon 0521 / 106 67791.

Mehr unter: www.fh-bielefeld.de/bwl-gt

Foto © FH Bielefeld