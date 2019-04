Betriebsleiter Salvador Marin-Martinez neuer Betriebsleiter

Seit Anfang April für den verwaltungstechnischen und operativen Bereich verantwortlich

HalleWestfalen. Das GERRY WEBER SPORTPARK HOTEL hat eine neue Führung. Am 01. April hat Salvador Marin-Martinez die Position des Betriebsleiters für das Vier-Sterne-Hotel in der ostwestfälischen Lindenstadt übernommen. In dieser Funktion entlastet der 53-Jährige ab sofort Geschäftsführer Ralf Weber, der seit Februar dieses Jahres kommissarisch die Tätigkeiten eines Hoteldirektors inne hatte. „Bereits im Vorfeld haben wir einige Gespräche geführt, um die Hotel-Attraktivität sowie unser Service-Angebot weiter zu steigern und zu verbessern“, sagt Weber. „Nach diesen positiv verlaufenen Treffen beginnt nun die gemeinsame Zusammenarbeit, die sozusagen auch ein Neuanfang ist, auf den wir uns alle freuen dürfen.“

„Als ich das Angebot erhalten habe, ein derartiges Hotel in einem so ambitionierten Event-Umfeld zu führen, hat mich diese Herausforderung sofort gereizt“, sagt Salvador Marin-Martinez. „Ein besonderer Anreiz ist dabei die Durchführung von nationalen und internationalen Veranstaltungen im Gerry Weber Stadion und Gerry Weber Event Center.“ Das Aufgabengebiet des gebürtigen Spaniers in dieser neugeschaffenen Führungsposition im GERRY WEBER SPORTPARK HOTEL umfasst den verwaltungstechnischen und operativen Hotelbereich sowie die fachliche und kaufmännische Leitung. Zudem sind die Betriebsabläufe zu planen und zu koordinieren, dazu gehört auch die umfassende Betreuung der Gäste, die Beobachtung des Marktes und die Planung von Werbeaktionen

In mehr als drei Jahrzehnten seiner selbstständigen Tätigkeit in der Gastronomie sammelte Marin-Martinez zahlreiche berufliche Erfahrungen, die er seit rund 20 Jahren in sein eigenes Restaurant „Salvadors“ erfolgreich einbringt. „Das Thema Qualität hat für mich einen hohen Stellenwert“, sagt der Geschäftsführer der bekannten Lokalität im Bielefelder Süden, die auch als Bar fungiert und mit einem Catering-Service aufwartet. „Der Restaurantbetrieb wird selbstverständlich dort fortgeführt“, sagt der verheiratete Gastronom und Vater einer dreijährigen Tochter, der auch in HalleWestfalen kein Unbekannter ist. Im vergangenen Jahr verantwortete er die Speisenzubereitung im Clubhaus des TC Blau-Weiss Halle und kredenzte für die Profis des damaligen Tennis-Bundesligisten würzige Tapas, feine Dorade und schmackhaften Wolfsbarsch.

„Wir haben in unserer Hotel-Gastronomie die Bandbreite vom einzelnen Restaurantbesucher bis hin zu Großveranstaltungen von bis zu täglich 10.000 Gästen wie bei den Gerry Weber Open abzudecken“, sagt Geschäftsführer Ralf Weber. Und auch darauf freut sich der in Bielefeld geborene und in Steinhagen lebende Salvador Marin-Martinez, dem zum einen der Umgang mit Menschen liegt und der zum anderen organisatorisches Talent besitzt. „Diese neue Aufgabe gibt mir die Möglichkeit, meine bisher gewonnenen Erfahrungen einzubringen, um die anstehenden Herausforderungen und Aufgaben gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreich zu absolvieren.“