Beteiligungs-Workshop zum neuen Skatepark

Büren. Am 08. 11. 2018 lädt die Jugendpflege Büren Kinder und Jugendliche zum ersten von drei geplanten Beteiligungsworkshops zum neuen Skatepark in Büren ein. Der geplante neue Skatepark in den Almeauen soll neben Skateboards, BMX-Bikes, Inlinern, Scooter-Rollern und sogar Sportrollstühlen mit seinen Elementen als Sportfläche dienen. Zudem ist angedacht, den neuen Skatepark auch als außerschulischen Lernort für Trend-sportarten für die lokalen Grund- und Weiterführenden Schulen anzubieten. Skaten wird ab dem Jahr 2020 eine olympische Disziplin.

Um all diesen unterschiedlichen Nutzer- und Zielgruppen eine möglichst bedarfsgerechte Rollspielfläche bieten zu können, werden dafür insgesamt drei Beteiligungsworkshops durchgeführt. Dabei wird den interessierten Kindern und Jugendlichen jeweils der aktuelle Planungsstand sowie der konkrete Vorentwurf durch das Planungsbüro Maier vorgestellt und im Anschluss zusammen mit den Kindern und Jugendlichen diskutiert und bewertet. In einem weiteren Schritt haben die Workshopteilnehmer dann die Gelegenheit ihre eigenen Ideen und Vorstellungen mit einzubringen. Los geht es am Donnerstag, den 08.11.2018 um 17.30 Uhr im Jugendzentrum „Treffpunkt 34“ an der Bahnhofstr. 34 in Büren. Für eine ausreichende Verpflegung während des Workshops ist gesorgt. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Offene Fragen oder weitere Informationen können unter 0 29 51 / 9 37 57 42 beim Team der Jugendpflege Büren geklärt werden.

Foto: v.l.n.r. Norman Hansmeyer (Sachgebietsleitung Jugendpflege), Carolin Klute (Studentin der Sozialen Arbeit im Praxissemester) und Nils Kalwa (Bundesfreiwilligendienstleistender). Es fehlt Marcel Wiegard (Landschaftsarchitekt von maierlandschaftsarchitektur) © Stadt Büren