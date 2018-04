Besucher des Digital in NRW-Standes auf der Hannover Messe können Assistenzsysteme virtuell testen

Bielefeld. Montagearbeitsplätze effizient und mitarbeiterfreundlich gestalten – das war das Ziel eines Projektes der Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG (FSB) und dem Kompetenzzentrum Digital in NRW. Auf der Hannover Messe vom 23. bis 27. April 2018 stellen die Partner ihre Ergebnisse auf dem OWL-Gemeinschaftsstand in Halle 16, StandA04, vor. Fehlen in der Montage Bauteile, könnten die Mitarbeiter des Tür- und Fensterbeschläge-Herstellers FSB diese künftig digital über einen Barcode nachbestellen – bequem, schnell und fehlerfrei. In einem „Digital in NRW“-Pilotprojekt hat der Mittelständler aus dem ostwestfälischen Brakel das sogenannte „Pick by Light“-System eingeführt und mit seinen Mitarbeitern getestet.

Digitale Assistenzsysteme in der Montage

In der 12-monatigen Zusammenarbeit mit der Hochschule OWL, der Universität Bielefeld und dem Fraunhofer IOSB-INA hat FSB neben der Analyse und Neukonzipierung seiner Montagearbeitsplätze und der Einführung des digitalen Assistenzsystems „Pick by Light“ auch an die künftige Arbeitsplatzplanung gedacht: Das Projektteam bildete die Montageumgebung in Virtueller Realität nach und testete, wie sich Arbeitsabläufe und Bauteil-Lagerung komplett digital planen lassen. Das spart nicht nur Zeit und Kosten, sondern bietet ganz neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit im Team.

„Intensive Projekte mit Forschungspartnern gehören zu den Erfolgsrezepten des Technologietransfers. In 2018 starten weitere Kooperationen, auf die wir sehr gespannt sind“, sagt Dr.-Ing. Arno Kühn, „Digital in NRW“-Geschäftsstellenleiter für OWL und Abteilungsleiter am Fraunhofer-Institut in Paderborn.

Besucher der Hannover Messe können das Projekt auf dem OWL-Gemeinschaftsstand in Halle 16, StandA04 kennenlernen und über eine VR-Brille verschiedene Assistenzsysteme und Arbeitsplatzgestaltungen testen.

Weitere Digital in NRW-Messeauftritte

Digital in NRW ist auf weiteren Ständen der Hannover Messe vertreten:

Fehlermanagementintegration in der Smart Factory

Mit der App Smart FM des WZL der RWTH Aachen integrieren Betriebe ein Fehlermanagement in ihr Unternehmen und erfassen Fehler in verschiedenen Bereichen der Wertschöpfungskette.

Anhand einer Miniatur-Dampfmaschine des FIR der RWTH Aachen erkennen Besucher spielerisch die Möglichkeiten der Digitalisierung.

Besucher finden beide Exponate in Pavillon P 36 (Messestand des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Hannover).

Podiumsdiskussion „Innovationen made in NRW“

Nissrin Arbesun Perez stellt hier Digital in NRW, seine Angebote und Praxisbeispiele vor.

Mo., 23. April, 12:30-13:00 Uhr, Halle 16, Stand A10

Digital in NRW – Das Kompetenzzentrum für den Mittelstand

„Digital in NRW“ bündelt die Expertise von Forschungseinrichtungen aus den Regionen Rheinland (WZL und FIR der RWTH Aachen), Metropole Ruhr (Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik IML und der EffizienzCluster Logistik-Ruhr) und OstWestfalenLippe (Spitzencluster it‘s OWL). Die Angebote des Kompetenzzentrums sind unter www.digital-in-nrw.de zu finden.

Das Kompetenzzentrum ist Teil der Förderinitiative „Mittelstand 4.0 – Digitale Produktions- und Arbeitsprozesse“, die im Rahmen des Förderschwerpunkts „Mittelstand-Digital – Strategien zur digitalen Transformation der Unternehmensprozesse“ vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de.