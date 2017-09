Bestseller „Die Therapie“ von Sebastian Fitzek auf Bad Oeynhausener Theaterbühne

Berliner Kriminal Theater präsentiert am 22. September 2017 um 19.30 Uhr den nervenaufreibenden Psychothriller als Theaterversion

Bad Oeynhausen. Nach dem großen Erfolg von „Passagier 23“ im letzten Jahr vor ausverkauftem Haus kommt am 22. September 2017 das nächste Meisterwerk von Psychothriller-Autor Sebastian Fitzek auf die Bühne in das Theater im Park. „Die Therapie“ verspricht Nervenkitzel bis zum Schluss.

Der Psychothriller wurde 2006 von Sebastian Fitzek veröffentlicht. 10 Jahre später hat das Berliner Kriminal Theater unter Regie von Wolfgang Rumpf daraus ein Stück für die Bühne gemacht. Die Schauspieler Thomas Gumpert, Esther Esche, Wolfram von Stauffenberg, Peter Groeger und Maxi Rumpf erzählen die unheimliche Geschichte von Josy, der 12-jährigen Tochter des bekannten Psychiaters Viktor Larenz. Sie verschwindet unter mysteriösen Umständen spurlos. Es gibt keine Zeugen, eine Leiche wurde nie gefunden. Jahre später wird Viktor von einer Zeitschrift um ein Interview gebeten. Er zieht sich auf eine einsame Insel zurück, in der Hoffnung, dort endlich wieder zu sich finden und sich der Geschichte endgültig stellen zu können. Unerwartet bekommt er Besuch von der jungen Autorin Anna Spiegel, die unter Wahnvorstellungen leidet und ihn bittet, sie zu therapieren.

Sie behauptet, Visionen von einem Mädchen zu haben, das spurlos verschwunden sei. In ihren Schilderungen gibt es deutliche Parallelen zu Josy. Haben ihre Halluzinationen etwas mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun? Nach langem Zögern beginnt Viktor die Therapie mit Anna. Doch was er damit in Gang bringt, übertrifft seine schlimmsten Alpträume…

Das Berliner Kriminal Theater, das Schauspielhaus der besonderen Art, garantiert mit seinen hochwertigen Inszenierungen von Krimi-Klassikern und Gegenwartsstücken auf- und anregende Theaterkultur. Gäste dürfen sich auf elektrisierende Spannung mit überraschenden Wendungen und mörderisch guter Unterhaltung in darstellerisch exzellenter Qualität freuen.

Tickets ab 26 Euro und weitere Informationen gibt es in der Tourist-Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Tel. 0 57 31 / 13 00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr, samstags von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr und sonntags, von 14:00 bis 17:00 Uhr sowie online auf www.badoeynhausen.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Abendkasse ist ab einer Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet, Tel. 0 57 31 / 13 13 80.

Fotos: © Herbert Schulze