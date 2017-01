Beste Langlaufbedingungen im Modexer Wald

Brakel. Seit fast 30 Jahren sorgt Rudolf Beine ehrenamtlich für optimale Langlaufbedingungen im Modexer Wald. „Wir freuen uns sehr, dass Herr Beine das städtische Loipenspurgerät so zuverlässig Jahr für Jahr zum Einsatz bringt“, so Peter Frischemeier, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters. „Hier im Modexer Wald haben wir eine topgeografische Lage für den Skilanglauf, da der Schnee in unseren Regionen leider oft auf sich warten lässt, ist es umso wichtiger, dass das Loipenspurgerät bei Schneefall auch verlässlich und pünktlich zum Einsatz kommt“, so Frischemeier weiter. Dieses gewährleistet Rudolf Beine nun bereits seit der Anschaffung des Gerätes im Jahr 1989 durch seinen ganz persönlichen Einsatz. Auch über die Stadtgrenzen hinaus ist die Strecke bereits bekannt und daher sind seit vielen Jahren auch auswärtige Langläufer hier anzutreffen. „Mir macht diese Aufgabe sehr viel Spaß und ich bin mit ganzem Herzen dabei“, berichtet Rudolf Beine, der nicht nur im Winter für optimale Loipenspuren im Modexer Wald sorgt, sondern ganzjährig darauf achtet, dass sich die Strecke in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet. Ob heruntergebrochene Äste oder auch Schlaglöcher, derartige Schäden melde er direkt an die Stadt Brakel, die dann auch sofort reagiere und die Gefahrenstellen beseitige. „Die Zusammenarbeit funktioniert Hand in Hand“, berichtet Rudolf Beine erfreut.

Die Langläufer sind sich einig, im Modexer Wald herrschen optimale Bedingungen und das direkt hier vor Ort. Reinhard Frischemeier nutzt die Strecke so oft es ihm möglich ist, neben dem Laufsport in den Sommermonaten ist der Langlauf sein großes Hobby. Franz Diederich vom Sport-Center Diederich in Beverungen kommt bei entsprechender Wetterlage jedes Wochenende in den Modexer Wald. „Die Loipenspuren sind immer hervorragend hier und laden zum Langlaufsport ein“, berichtet Diederich. Auch Hubertus Meier aus Bosseborn lobt die optimalen Bedingungen direkt vor der Haustür. „Wir haben hier ein Naturerlebnis zu bieten, auf das wir sehr stolz sind“, erklärt Peter Frischemeier. „Wir freuen uns über die rege Nutzung der Strecke und natürlich die enorme ehrenamtliche Unterstützung“, so der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters abschließend

Bilduntertitel:

von links: Hubertus Meier, Franz Groppe (Bauhof Stadt Brakel), Rudolf Beine, Peter Frischemeier (allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters), Reinhard Frischemeier und Franz Diederich vor der neuen Hinweistafel im Modexer Wald