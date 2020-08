Best-of-Konzert zum Finale des Burgsommers

Bielefeld. Das Interesse am Bielefelder Burgsommer ist weiterhin groß: Rund 4.500 Tickets wurden bisher für die Konzerte, Tastings, Lesungen und anderen Events an der Sparrenburg verkauft. Weil der Hunger der Menschen nach Live-Musik nicht nachlässt, legt Veranstalter Bielefeld Marketing jetzt noch einmal nach und veranstaltet zum Abschluss des Burgsommers ein „Best-of-Konzert“. Beim „End of Summer“ am Sonntag, 9. August 2020 (19.30 Uhr), treten einige der besten Künstler des Burgsommers plus neue Gesichter auf. Mit dabei sind „Moe“, „Ian Tray“, „White Coffee“ sowie „Benni & Ich“. Das Konzert dauert rund 90 Minuten und jeder Künstler spielt ein kurzes Best-of seiner Songs.

Der Bielefelder „Moe“ bescherte dem Burgsommer schon am 26. Juni ein unvergessliches Auftaktkonzert und tritt auch beim Finale auf. Der Sänger hat sich inzwischen nicht nur in der Region eine treue Fangemeinde erspielt, sondern feiert auch deutschlandweit Erfolge. Moe mixt Einflüsse aus Singer-Songwriter-Musik mit modernem Folk, Pop und melodischem Rock.

Ebenfalls schon beim Burgsommer zu hören war „Ian Tray“. Der aus Bünde kommende Sänger spielt eine Mischung aus eigenen und gecoverten Songs und verbreitet mit seiner begleitenden Gitarre gute Laune. Auch das Duo „White Coffee“ aus Herford überzeugte schon das Publikum beim Burgsommer. Jennifer Grove mit ihrer Ukulele und Andreas Grove mit seiner Gitarre spielen eine Mischung aus Reggae, Jazz und Popmusik. Die Zuschauer bekommen sowohl eigene als auch gecoverte Songs zu hören.

Komplettiert wird der „End of Summer“ an der Burg von „Benni & Ich“. Die beiden Brüder Sebastian und Benjamin Hinz verbinden Pop, Rock und Jazz, womit sie ebenfalls schon bundesweit auftreten. Mit ihren Gitarren spielt das Duo aus Hiddenhausen eigene deutsche und englischsprachige Songs.

Bis zu 200 Besucher finden bei den Burgsommer-Terminen Platz. Tickets für den „End of Summer“ sowie die vorher noch stattfindenden Termine gibt’s online unter: www.bielefeld.jetzt/burgsommer