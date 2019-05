HalleWestfalen. Er ist einer der letzten Typen der Bundesliga – ob jung oder alt, fast ein jeder Fußballfan kennt den „weißen Brasilianer“ Ansgar Brinkmann. Der heute 49-Jährige hat mit seinen legendären Übersteigern über zwei Jahrzehnte in deutschen Fußballstadien begeisternde Akzente gesetzt. Seine authentische und direkte Art machte ihn in den nationalen Arenen zu einem Publikumsliebling. Doch nicht nur das runde Spielgerät fasziniert Brinkmann nachwievor, sondern er entwickelte auch eine Passion für die Präzisionssportart Darts. Nun wagt sich der gebürtige Oldenburger bei der vierstündigen Exhibition-Show „Best of Darts – Michael van Gerwen & Guests“ am 29. Mai (Mittwoch) 2019, ab 19.00 Uhr, im GERRY WEBER EVENT CENTER in HalleWestfalen hinter die Wurflinie, um sich mit den besten Darts-Spielern der Welt zu messen.

In seiner aktiven Zeit lief Ansgar Brinkmann als Fußballer für zwölf unterschiedliche Vereine auf, wie unter anderem beim DSC Arminia Bielefeld, wobei er insbesondere aufgrund seiner Sprüche und Aktionen abseits des Fußballplatzes Kultstatus bei den Fans erlangte. Nun trifft Brinkmann in gut einer Woche als einer von vier Hobbyspielern per Losentscheid entweder auf den dreifachen Weltmeister Michael van Gerwen, den besten deutschen Darts-Spieler Max Hopp, Österreichs Nummer eins Mensur Suljovic oder Vincent van der Voort, einer der schnellsten Pfeile-Werfer der Welt. „Als ich die Anfrage erhielt, habe ich sofort zugesagt“, sagt Brinkmann, der ein großer Darts-Fan ist. „Natürlich kenne ich die Spieler aus dem TV. Und gegen einen dieser Weltklassespieler anzutreten, ist natürlich was ganz Besonderes. An erster Stelle steht aber der Spaß, und ich hoffe auf lautstarke Unterstützung von den Besuchern.“ Ursprünglich war für diesen Startplatz DSC-Kapitän Julian Börner (Arminia Bielefeld) vorgesehen, der jedoch wegen seines anstehenden Vereinswechsels zeitlich verhindert ist.

Darts-Exhibitions wie der Show-Event im ostwestfälischen Halle zählen nicht zu den offiziellen Ranglisten-Turnieren. Sind jedoch dafür bekannt, dass die Profis versuchen, möglichst spektakuläre Würfe zu zeigen und mit viel Freude ihre Leidenschaft zu demonstrieren. Bevor die vier Darts-Profis untereinander einen Turniersieger ausspielen, treffen sie in Show-Matches auf vier Hobby-Darter. Zudem wird das abwechslungsreiche Programm von zwei prominenten Namen begleitet: Die deutsche Darts-Stimme Elmar Paulke wird als Veranstaltungsleiter dabei sein, Englands Caller-Legende George Noble fungiert als Schiedsrichter.

Charity-Match mit Michael van Gerwen • Spendenerlös an Kinderkrebsprojekt „Fruchtalarm“

Sich einmal mit dem besten Darts-Spieler der Welt messen, der Nummer eins der Darts-Weltrangliste. Dieser Traum kann Realität werden. Im Rahmen der Exhibition-Show „Best of Darts – Michael van Gerwen & Guests“ am 29. Mai 2019 im GERRY WEBER EVENT CENTER in HalleWestfalen wird Triple-Weltmeister Michael van Gerwen ein Darts-Match für den sozialen Zweck bestreiten, und der Spendenerlös kommt dem Bielefelder Kinderkrebsprojekt „Fruchtalarm“ zu Gute. Das unvergessliche Darts-Match gegen den Niederländer „Mighty Mike“ wird im Satzmodus „Best-of-Three“ gespielt. Teilnahme erfolgt über die Facebook-Seite von „Fruchtalarm“, das Mindestgebot ist 300 Euro.