Bessere Arbeitsbedingungen für Care-Berufe

OWL. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe richtet zum Internationalen Frauentag am 8. März den Fokus auf die Arbeitsbedingungen in den Care-Berufen und fordert, dass Pflegerinnen, Sozialarbeiterinnen und Erzieherinnen eine bessere Bezahlung durch allgemein verbindliche Tarifverträge, eine kostenfreie Ausbildung und mehr Mit-gestaltung bei den Arbeitszeiten erhalten.

„Care-Berufe werden auch beim LWL insbesondere durch Frauen ausgeübt. Sie sind Stütze, Vorbild, Expertin, Mentorin oder Spielkameradin. Pflegerinnen, Sozialarbeiterinnen und Erzieherinnen sind auch das Rückgrat der guten LWL-Arbeit. Sie tragen große Verantwortung, bekommen dafür aber ein zu geringes Gehalt und sind oft überlastet. Das muss sich ändern!“, fordert die gleichstellungspolitische Sprecherin der GRÜNEN im LWL, Gertrud Welper.

Die gesellschaftliche und finanzielle Anerkennung entspricht meist nicht der harten körperlichen und emotionalen Arbeit in Care-Berufen. Das trifft vor allem Frauen, weil diese 80 Prozent der Beschäftigten in den Care-Berufen ausmachen.

„Für die ganze Gesellschaft sind Care-Berufe von elementarer Bedeutung. Wer unsere Kinder erzieht, unsere Eltern pflegt oder uns dabei unterstützt, unseren Nachwuchs auf die Welt zu bringen, verdient mehr Anerkennung. Auch brauchen wir mehr Personal, doch das geht nur mit besseren Arbeitsbedingungen. Who cares? We do!“, ergänzen die Fraktionssprecherinnen Martina Müller und Karen Haltaufderheide.