„Besser leben!“ ist wieder Programm in Bad Sassendorf

Bad Sassendorf gehört zu den Top-Kurorten Deutschlands. Das ist das Ergebnis einer Studie des Nachrichtenmagazins Focus, bei der 352 staatlich anerkannte Kurorte und Heilbäder in Deutschland in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Recherche-Institut MINQ einmal genauer untersucht wurden. Hierfür wurden Daten aus Umfragen mit Patienten, die Antworten der Kurorte aus Fragebögen und Informationen aus eigenen Recherchen herangezogen. Überzeugt hat Bad Sassendorf schließlich mit seiner medizinischen Kompetenz in Kombination mit guter Infrastruktur und abwechslungsreichen Freizeitangeboten.

„Da ist es eine logische Konsequenz, dass Anfang Mai nächsten Jahres im Tagungs- und Kongresszentrum wieder die Gesundheitsmesse „BESSER LEBEN!“ stattfindet“, meint Bürgermeister Malte Dahlhoff, der sich gemeinsam mit Olaf Bredensteiner, Leiter des Ortsmarketings, und Britta Keusch, Geschäftsführerin der Tagungs- und Kongresszentrum Bad Sassendorf GmbH, über

die Auszeichnung als Top-Kurort freut. „Die Gemeinde sieht es als ihre Aufgabe an, ihren Bürgern, Unternehmen, Gewerbetreibenden, Kliniken, Ärzten und Therapeuten direkt vor der Haustür eine unabhängige und professionelle Plattform anzubieten, die das steigende Interesse an Gesundheit und Wohlbefinden in unserer Gesellschaft hier vor Ort widerspiegelt,

gleichzeitig aber auch Schaufenster des medizinischen und gesundheitstouristischen Angebots im Ort ist“, so Dahlhoff zum Konzept der

Messe.

Mit dem umfangreichen Ausstellerkonzept, vielen Vorträgen und Präsentationen und einem attraktiven Rahmenprogramm hat sich die Messe über Jahre bewährt und findet am 05. und 06. Mai 2018 nun zum 3. Mal statt. Ein Schwerpunkt wird das Thema „Mobilität im Kreis Soest“ sein. Zwischen 11 und 18 Uhr erwarten die Besucher im Tagungs-und Kongresszentrum ein breit gefächertes, ganzheitliches Angebot der regionalen und überregionalen Anbieter aus der Gesundheits- und Lifestyle-Branche. Hier informieren Ärzte und Therapeuten über ihre Leistungen und geben Ratschläge für Prävention und Therapie. In Vorträgen wird über einzelne Gesundheitsthemen referiert und diskutiert, ein buntes Aktiv-Programm und eine ausgewogene Gesundheitsküche der beteiligten Restaurants, Supermärkte und Bioläden ergänzt die Palette des ganzheitlichen Angebots.

Gerade hat die Akquise für die Aussteller begonnen. Teilnehmen können Kliniken, Ärzte, Therapeuten, Apotheken, Sport- und Wellness-Studios, REHA-Zentren, Unternehmen aus der Gesundheits-Fitness-und Wellnessbranche, Krankenkassen, Verbände, Vereine, Non-Profit-Organisationen, Restaurants, Bioläden – und alle Einzelpersonen und Unternehmen, die im Bereich

Gesundheit, Wellness, Sport und Fitness tätig sind. Informationen zur Messe für Aussteller wie für Besucher gibt es im Internet unter www.info-besser-leben.de oder telefonisch unter Tel. 02528-929461.

Veranstaltet wird sie von der Tagungs- und Kongresszentrum Bad Sassendorf GmbH, in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bad Sassendorf und der Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH. Die Projektleitung liegt auch 2018 in den bewährten Händen des Medien- und TV-Büros ATH Medien.