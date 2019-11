Besonderer Schutz stiller Feiertage

Bielefeld. Das Ordnungsamt weist auf den besonderen gesetzlichen Schutz der kommenden zwei Feiertage im November hin. Am Volkstrauertag (Sonntag, 17. November) von 5 bis 13 Uhr und am Totensonntag (Sonntag, 24. November) in der Zeit von 5 bis 18 Uhr sind folgende Veranstaltungen verboten:

• Märkte, gewerbliche Ausstellungen und ähnliche Veranstaltungen

• Sportliche und ähnliche Veranstaltungen

• Volksfeste, Zirkusveranstaltungen sowie der Betrieb von Freizeitanlagen, soweit dort tänzerische oder artistische Darbietungen angeboten werden

• Der Betrieb von Spielhallen und ähnlichen Unternehmen sowie die gewerbliche Annahme von Wetten. Darüber hinaus sind an den drei stillen Feiertagen von 5 bis 18 Uhr nicht erlaubt:

• Musikalische und sonstige unterhaltende Darbietungen jeder Art in Gaststätten und in Nebenräumen mit Schankbetrieb

• Alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen einschließlich Tanz.