Besondere Kino – Premiere

Diskussion mit den Filmemachern von ,,Reiss aus“ am 5. April im Pollux- Filmtheater

Paderborn. Erträumt und oft besungen: einfach mal raus aus dem Alltagstrott. Gewagt haben dieses Abenteuer Lena Wendt und Ulrich Stirnat. Zwei Jahre fuhren sie durch Westafrika und brachten von ihrer Reise die 90- minütige Dokumentation ,,Reiss aus“ mit. Am Freitag, 5. April, feiert der Film im Pollux – Lichtspieltheater in der Kinopassage an der Westernstraße seine ganz besondere Paderborn – Premiere.

Im Anschluss an die Vorführung von ,,Reiss aus“ (Beginn 19.30 Uhr, Eintritt 12 Euro, freie Platzwahl) präsentiert die Paderborner Reker – Stiftung in Kooperation mit Pollux by Cineplex im Kinosaal eine Diskusionsrunde mit den beiden Machern und Protagonisten des Films. Lena Wendt und Ulrich Stirnat bieten allen Besuchern der Premiere die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ins gemeinsam Gespräch zu kommen. Nach dem Ende der Diskussion gegen etwa 22.30 Uhr klingt der Abend bei einem gemütlichen Miteinander im Pollux – Foyer aus.

Stiftungsgründer Jörg Reker freut sich auf die Teilnahme von Wendt und Stirnat an der Veranstaltung. ,, Es ist sehr schön, dass Lena und Ulrich ihren Film persönlich in Paderborn vorstellen“, so Reker, ,, die beiden Hamburger werden im Gespräch unverblümt und frei erzählen, worauf es aus ihrer Sicht im Leben wirklich ankommt und was zum wirklichen Sich- Leben gehört und sie lassen uns direkt daran teilhaben.“ Das passende Ideal zum zentralen Anliegen der Stiftung: Bildung und Persönlichkeitsentwicklung. Das Pollux by Cineplex Paderborn beteiligt sich auch über seine Gastgeberrolle hinaus am Gelingen des außergewöhnlichen Kino – Abends. Zwei Euro vom Erlös jeder verkauften Premieren – Eintrittskarte gehen als Spende an die Reker – Stiftung. ,, Wir unterstützen gerne“, sagt Theaterleiterin Pia Heggemann, ,,wir sind bestrebt, Kultur, Bildung und Soziales in unser Vorführungsprogramm einzubringen und besondere Erlebnisse zu schaffen. “ Wie die Premiere von ,,Reiss aus“ am 5. April.