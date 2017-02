Besondere Auszeichnung geht an zwei Karate-Trainer

Detmold. 92 Sportlerinnen und Sportler aller Altersgruppen aus zwölf Vereinen und elf unterschiedlichen Sportarten erhielten bei der Sportler-Ehrung für das Jahr 2016 eine Auszeichnung für ihre besonderen sportlichen Leistungen. Eine beeindruckende Bilanz für das Sportjahr 2016.

Bürgermeister Rainer Heller weiß: „Die guten Platzierungen, die die Sportlerinnen und Sportler erreicht haben, sind erst durch viele Anstrengungen möglich. Viele Beteiligte tragen dazu bei. Die Auszeichnung würdigt die Ausdauer der Sportlerinnen und Sportler, aber auch die aller Beteiligten, die auf verschiedenste Weise daran mitgewirkt haben.“ Auch Karl-Heinz Danger, 1. Vorsitzender des Sportverbands Detmold e.V., dankt Eltern und Verwandten, die „vieles auf sich nehmen, damit ihre Kinder Sport ausüben können“.

Tradition hat die Ehrung aus besonderem Anlass, die in diesem Jahr an zwei Vertreter des Vereins Kampfkunst Dojo Detmold e.V. ging, deren Wege sich schon vor langer Zeit kreuzten, als der eine Trainer des anderen wurde. Wolfgang Pelz, der „Urvater des Karate in Lippe“, errang als erster Dan-Träger in Lippe 1976 den Deutschen Meistertitel und gehörte der Deutschen Nationalmannschaft an. Sein ehemaliger Schüler Ulrich Weß-Wesner ist Träger der Ehrengoldmedaillen des Deutschen Karate Verbandes e.V. und des Karate-Dachverbandes Nordrhein-Westfalen e.V. und unterhält im Sinne der Städtepartnerschaften regen Kontakt zu Karatevereinen in Hasselt und Saint Omer. Im Rahmen der Ehrung aus besonderem Anlass wurden Wolfgang Pelz und Ulrich Weß-Wesner nicht nur für ihre sportlichen Erfolge, sondern vor allem für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Sie gestalten nicht nur maßgeblich den Karatesport in Lippe, sondern engagieren sich auch in übergeordneten Fachverbänden. „Sie beide haben sich lange Zeit mit jungen Menschen auseinandergesetzt, sie befähigt, anderen Menschen mit Gelassenheit zu begegnen und sind somit ein Vorbild für andere“, würdigt Bürgermeister Rainer Heller den Einsatz der Geehrten.

