Berufsbegleitend studieren in Bielefeld und Gütersloh

Die FH Bielefeld informiert über die neuen berufsbegleitenden Studiengänge am Campus Bielefeld und am Studienort Gütersloh.

Bielefeld. Am Campus Bielefeld bietet der Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit ab dem kommenden Wintersemester neben dem berufsbegleiteten Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft einen zusätzlichen weiterbildenden Masterstudiengang an. Der neue Studiengang „General Management (MBA)“ ist ebenfalls ein Verbundstudiengang. Das berufsbegleitende Verbundstudium ist ein Studienangebot, in dem Fernstudienelemente mit Präsenzlehrver-anstaltungen verknüpft werden, die im Regelfall an Samstagen während der Vorlesungszeit in kleinen Gruppen stattfinden.

Dadurch kann das Studium mit einer Berufstätigkeit in Vollzeit oder einer Ausbildung kombiniert werden. Am Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik wird ab Wintersemester 2017/18 neben dem Bachelorstudiengang Maschinenbau auch ein Verbundstudiengang „Elektrotechnik (B.Eng.)“ an den Start gehen.

Mit dem Ausbau des Studienorts Gütersloh wurden ebenfalls zum Wintersemester zwei neue praxisintegrierte Bachelorstudiengänge „Digitale Logistik (B.Eng.)“ und „Product-Service Engineering

(B.Eng.)“ entwickelt. Beim praxis-integrierten Studium sind die Studierenden sowohl an der FH Bielefeld einge-schrieben als auch in einem Unternehmen beschäftigt. Die Praxisphasen im Betrieb wechseln sich etwa vierteljährlich mit Theoriephasen an der Fachhochschule ab. Die berufspraktische Tätigkeit kann im Rahmen einer Berufsaus-bildung oder im studienbegleitenden Praktikum erbracht werden. Zusätzlich werden am Studienort Gütersloh die zwei neuen weiterbildenden Master „Wirtschaftsingenieurwesen (M.Eng.)“ und „Angewandte Automatisierung (M.Eng.)“ und zum Sommersemester 2018 der Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft (B.A.) angeboten.

Informationen am Donnerstag, 13.07., in den Hörsälen B1 / B2 der FH Bielefeld. Bewerbungen zum Wintersemester sind noch bis zum 15. Juli 2017 möglich.