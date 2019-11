Berufe in der Pflege

Infoveranstaltung für Mitarbeiter/innen und Besucher/innen findet großen Anklang

Egal ob Ausbildung, Weiterbildung, Umschulung oder Wiedereinstieg – in der Pflege gibt es viele Bereiche und Möglichkeiten, den eigenen Platz zu finden. Mit dem „Branchentag Pflege“ erhielten am 10. Oktober, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsagentur Bielefeld sowie Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, einen Einblick in die unterschiedlichen Einsatzfelder in der Pflege zu bekommen. Veranstaltet haben das berufskundliche Event die Arbeitsgruppe Mindspace und der Arbeitskreis BiZ der Agentur für Arbeit Bielefeld, unter dem Motto „…mehr als nur Arbeit – Möglichkeiten in der Pflege.“

Bielefeld. Der Vormittag war den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorbehalten. Im sehr gut besuchten BiZ informierte Patrick Fuchs von der Akademie für Pflegeberufe und Management gGmbH zunächst über das neue Pflegeberufegesetz, das am 1. Januar 2020 in Kraft tritt. Im Fokus des Vortrages standen die Inhalte der neuen Ausbildung und die neuen Möglichkeiten: „Die bisherigen Ausbildungen der Gesundheits- und Krankenpflege, der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie der Altenpflege werden auf der Grundlage des Pflegeberufegesetzes zusammengelegt“, so Patrick Fuchs.

„Nach zwei Jahren gemeinsamer generalistischer Ausbildung eröffnet sich den Auszubildenden dadurch folgende Möglichkeit: Sie können zwischen einer Spezialisierung in der Altenpflege beziehungsweise Kinderkrankenpflege oder der Fortsetzung der Ausbildung zum/zur Pflegefachmann/-frau wählen.“ Patrick Fuchs legte detailliert die einzelnen Ausbildungsinhalte und -unterschiede dar – besonders für die Berufsberaterinnen und -berater und Arbeitsvermittlerinnen und -vermittler eine große Hilfestellung. Nach seinem Vortrag fanden sich Patrick Fuchs und drei weitere Branchenexperten in einer Diskussionsrunde ein. Mit von der Partie waren neben Patrick Fuchs Tim Triebsch, Bildungsreferent beim Institut für Berufliche Bildung AG (IBB), Petra Krause, Leiterin der Gesundheitsschulen des Evangelischen Klinikums Bethel, sowie Andreas Winter, Leiter der Zentralen Akademie für Berufe im Gesundheitswesen (ZAB). Es entstand ein reger Austausch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Arbeitsagentur. „Ich freue mich sehr, dass wir durch den ‚Branchentag Pflege‘ die Gelegenheit hatten, in einen fundierten und fachlichen Dialog miteinander zu gehen. Es braucht genau solche Veranstaltungen wie den Branchentag, um den Austausch und den Wissenstransfer untereinander weiter zu befördern“, sagt Petra Krause.

Der Nachmittagsteil war öffentlich. Besucherinnen und Besucher hatten die Gelegenheit, in zwei Vorträgen informative Details zu den Themen „Generalisierte Ausbildung“ und „Digitalisierte Weiterbildung in der Pflege“ zu erhalten. Des Weiteren wurde bei der Veranstaltung auch aktuelles Informationsmaterial zu den Änderungen des Pflegeberufegesetzes zur Verfügung gestellt. Zudem hatten Mitarbeiter und Besucher die Möglichkeit, mittels VR-Brillen virtuell in die Pflegeberufe einzutauchen.

„Wir bedanken uns bei allen Besucherinnen und Besuchern – mit ihrer Teilnahme haben sie zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen“, sagt Stefanie Karsten, Sprecherin der Arbeitsgruppe Mindspace. „Es ist geplant, dass unter dem Oberbegriff ‚…mehr als nur Arbeit‘ weitere berufskundliche Veranstaltungen stattfinden – hierauf freuen wir uns!“