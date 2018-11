Bertelsmann unterstÃ¼tzt â€žGÃ¼tersloher Tafelâ€œ beim Kauf eines Lkw

Gütersloh. Er fährt Tag für Tag durch den Kreis Gütersloh, um Lebensmittelspenden von Geschäften abzuholen und zu den Ausgabestellen für bedürftige Menschen zu bringen: Jetzt hat der Lkw der „Gütersloher Tafel“ allerdings mit 28 Jahren ein Alter erreicht, in dem er über kurz oder lang durch ein neueres Fahrzeug ersetzt werden muss. Genau dabei unterstützt Bertelsmann den gemeinnützigen Verein: Als neuer Werbepartner zahlt das Unternehmen 4.125 Euro für eine knapp zwei Quadratmeter große Werbefläche für das Bertelsmann-Logo auf dem Fahrzeug.

Insgesamt haben 28 Sponsoren den Erwerb des Siebeneinhalbtonners – ein Mitsubishi Fuso mit Kühlkasten – ermöglicht. Das Fahrzeug ist knapp drei Jahre alt und hat 34.000 Kilometer auf dem Tacho. Es hat knapp 40.000 Euro gekostet und soll für die Abholung der Lebensmittel eingesetzt werden. Der bisher genutzte Lkw soll bald ausgemustert werden.

„Er geht sofort mit in die Routenplanung“

Zur feierlichen Übergabe am Stammsitz der „Gütersloher Tafel“ in der Kaiserstraße waren zahlreiche Vertreter der Sponsoren gekommen. In dem Zelt, in dem zu anderen Zeiten der Flohmarkt stattfindet und das als neue Abendverteilstelle dient, hatten die Ehrenamtlichen eine Tafel mit Brötchen, Kaffee, Kuchen und kleinen Leckereien gedeckt. Neben dem Zelt stand das neue Fahrzeug – dekoriert mit der Werbung der Sponsoren.

„Ich freue mich, dass das geklappt hat“, sagte Ruth Prior-Dresemann, Geschäftsführerin der „Gütersloher Tafel“. Einen solchen Lkw zu finanzieren, sei für den Verein schließlich nicht einfach. „Er geht sofort mit in die Routenplanung“, freute sie sich. Für die Verteilung stehen noch weitere vier Sprinter, ein Bulli und ein Kastenwagen zur Verfügung.

Die „Gütersloher Tafel“ hat nach eigenen Angaben 640 Vereinsmitglieder, davon etwa vierhundert aktive Mitglieder. Von den bis zu 3.800 Menschen, die jede Woche mit Lebensmitteln versorgt würden, seien mehr als vierzig Prozent Kinder. Die 50 Verteilstellen befinden sich in Gütersloh, Herzebrock-Clarholz, Verl, Rheda-Wiedenbrück, Langenberg, Versmold, Steinhagen, Amthausen, Harsewinkel und Greffen, Borgholzhausen sowie Werther und werden einmal in der Woche angefahren.