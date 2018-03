Bertelsmann unterstützt Begegnungszentrum „Café Connect“ in Gütersloh

Gütersloh. Bertelsmann unterstützt abermals das Gütersloher Begegnungszentrum „Café Connect“ mit einer Spende von 1.000 Euro. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Gütersloher Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen das Projekt der Flüchtlingsberatungsstelle der Diakonie Gütersloh mit einer Geldspende in Höhe von 1.000 Euro unterstützt.

Das „Café Connect“ ist eine der zentralen Anlaufstellen, in der sich Gütersloher Bürgerinnen und Bürger sowie Geflüchtete begegnen können. Neben einem offenen Begegnungsangebot wird eine Vielzahl von ehrenamtlichen Aktionen angeboten, darunter beispielsweise ein breites Angebot an Sprachkursen. Darüber hinaus bietet der Treffpunkt Raum für ehrenamtliches Engagement, Austausch, Verständigung, gegenseitiges Verstehen, gemeinsames Erleben und die Durchführung von Freizeitaktivitäten. Das Ziel: eine schnelle Hilfe und Anlaufstelle bei der gesellschaftlichen Integration von Flüchtlingen zu schaffen.

Bertelsmann setzt sich seit vielen Monaten mit seinen Mitarbeitern dafür ein, Menschen, die vor Krieg und Gewalt in ihrer Heimat fliehen müssen, zu unterstützen. Dazu zählt beispielsweise das Projekt „BE Welcome“, das sich explizit an Flüchtlinge am Unternehmensstandort in Gütersloh richtet und den Einstieg ins Berufsleben erleichtern soll.