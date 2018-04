Bertelsmann und Arvato laden IT-Talente aus der Region

Gütersloh. Nach der erfolgreichen Premiere im Mai 2017 richten Bertelsmann und Arvato in diesem Frühjahr den zweiten Bertelsmann-Hackathon aus. Junge und engagierte IT-Talente aus ganz Deutschland kommen dabei im Denkwerk Herford zusammen, um innerhalb von 24 Stunden innovative IT-Produkte zu entwickeln. Die Arvato Solution Groups stellen den Teilnehmern dafür vier Themen aus ihrer Praxis zur Verfügung. Der Hackathon bietet Platz für 40 externe Teilnehmer und findet vom 4. bis zum 6. Mai 2018 statt. Einige wenige Plätze sind noch frei.

Unter dem Motto „Customer Interaction in the Digital World“ soll eine möglichst innovative Lösung entwickelt werden. Dafür wählen die Teilnehmer aus vier praxisnahen Themen der Arvato Solution Groups jeweils eines als Aufgabenstellung aus. Für einen gemeinsamen Austausch stehen den Teilnehmern Arvato- und Bertelsmann-Mitarbeiter als Mentoren zur Verfügung. Die Ergebnisse werden vor einer Jury aus Experten von Bertelsmann und Arvato sowie Persönlichkeiten aus der lokalen Gründerszene präsentiert; den drei besten Teams winken attraktive Preise.

Noch vor dem Hackathon steht ein weiterer Tech-Event am Standort Gütersloh auf dem Programm, der zeitgleich an mehr als 250 Standorten weltweit standfindet. Am 21. April startet das Global Azure Bootcamp mit Workshops zur Microsoft Plattform ‚Azure‘ und dem Thema Cloud Computing im Allgemeinen. Der Veranstaltungsort ist das Firmengelände von Arvato ‚An der Autobahn‘. Auch hier gibt es noch freie Plätze. Die Teilnehmer erwartet geballtes Wissen zu zukunftsweisenden Technologien sowie interessante Vorträge, Networking Möglichkeiten und verschiedene Workshops.

Anmeldungen zum Global Azure Bootcamp: arva.to/zaVZN